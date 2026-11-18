경기콘텐츠진흥원과 의정부시가 지역 자원과 혁신기술을 연계한 스타트업 발굴·육성에 성과를 거두고 있다.

경기콘텐츠진흥원은 지난 4일 의정부문화역 이음에서 의정부시와 공동으로 ‘로컬 스타트업 챌린지, 의정부 2026 라이브 온(LIVE:ON)’을 개최하고 지역연계형 스타트업 육성 성과를 공유했다고 18일 밝혔다.

▲‘로컬 스타트업 챌린지, 의정부 2026 라이브 온(LIVE:ON)’ 참석자들 기념촬영 ⓒ경기콘텐츠진흥원

이번 행사에는 스타트업과 투자사, 바이어, 대학 및 유관기관 관계자 등 80여 명이 참석해 기업 프로젝트 발표와 시상식, 비즈니스 매칭 등을 진행했다.

올해 사업은 공공 실증을 지원하는 ‘시티 온(City:on)’과 경기북부 협력대학 12곳과 연계한 ‘커넥트 온(Connect:on)’ 등 2개 트랙으로 운영됐다. 시티 온에는 75개 기업이 참여해 약 15대 1의 경쟁률을 기록했으며, 각 트랙에서 5개 기업이 본선에 진출했다.

시티 온에서는 공공건물용 스마트 태양광 발전 시스템 실증을 제안한 핵사에너지가 대상을 받았으며, 커넥트 온에서는 생태교란식물 자원순환 콘텐츠를 제안한 서스티랩이 대상을 수상했다.

특히 이날 행사에서는 스타트업 60여 개사와 투자사 30여 개사가 참여해 약 80건의 비즈니스 매칭을 진행했다.

경기콘텐츠진흥원과 의정부시는 본선 진출 기업에 총 55회의 멘토링을 지원했으며, 핵사에너지에는 2027년 3천만 원 규모의 후속 실증사업 지원을 연계할 계획이다.

탁용석 경기콘텐츠진흥원장은 “지역의 행정수요와 자원을 스타트업의 혁신기술 및 비즈니스 모델과 연결해 실질적인 사업화 기회를 만들겠다”며 “경기북부의 창업 생태계 확산을 위해 기업 발굴과 육성을 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.