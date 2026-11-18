톡톡 튀는 이색 공약으로 학내외의 관심을 끌어온 조재영 전북대학교 총장 후보(농업생명과학대학)가 이번에는 민주적 절차에 기반한 투명한 대학 운영을 핵심 승부수로 내걸었다.

조재영 후보는 18일 교수와 직원 △학생 등 모든 대학 구성원이 주요 정책 결정 과정에 직접 참여할 수 있는 '전북대 아고라 플랫폼' 구축을 핵심 공약으로 발표했다.

이와 함께 대학본부의 주요 회의와 의사결정 과정을 투명하게 공개해 열린 대학 운영 체계를 확립하겠다고 약속했다.

그동안 학내에서는 글로컬대학30과 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) △서울대 10개 만들기 △남원글로컬캠퍼스 조성 등 대학의 명운이 걸린 굵직한 정책들이 추진되면서도 정작 구성원들은 구체적인 논의와 검토 과정을 제대로 알기 어려웠다는 비판이 꾸준히 제기되어 왔다.

조 후보는 "총장 직선제의 가장 본질적인 취지는 구성원들의 다양한 목소리를 담아내고 민주적인 대학 운영을 실현하는 데 있다"며 "하지만 현실에서는 선거 이후 대학본부와 집행부 주도로 주요 정책이 결정되고, 정작 구성원들은 그 결과를 사후에 통보받는 관행이 되풀이돼 왔다"고 꼬집었다.

이어 "대학의 주인은 총장이나 본부가 아니라 교수와 직원 △조교 △학생 등 구성원 모두"라며 "총장 개인의 판단이나 집행부의 일방통행식 결정에서 벗어나 구성원들의 참여와 숙의를 바탕으로 미래를 함께 그려가는 새로운 운영 시스템이 절실하다"고 강조했다.

이러한 문제의식을 바탕으로 조 후보는 고대 그리스 아테네의 시민 토론 광장인 '아고라'에서 이름을 딴 온라인 소통·참여 공간 '전북대 아고라 플랫폼'을 도입하겠다는 구상을 내놓았다.

이 플랫폼은 대학본부가 주요 사업을 추진하기에 앞서 관련 자료와 정보를 구성원들에게 투명하게 선공개하고, 누구나 자유롭게 의견을 내며 토론할 수 있도록 설계된 온라인 공론장이다.

이곳에서 모인 다양한 제안과 숙의 결과는 실제 대학 정책 결정에 의무적으로 반영하도록 제도화할 방침이다.대학본부 내 핵심 의사결정 기구의 문턱도 대폭 낮춘다.

▲조재영 전북대학교 총장 후보ⓒ

조 후보는 학무회의와 처·국장회의 △재정위원회 △교수평의원회 등 주요 회의의 논의 과정을 구성원들이 한눈에 들여다볼 수 있도록 회의 영상과 회의록 △안건 자료 등을 단계적으로 공개하겠다고 밝혔다.

나아가 이 자료들을 체계적으로 쌓아두고 언제든 열람할 수 있는 온라인 기록 저장소(아카이브) 구축도 적극 추진할 계획이다.

조 후보는 "전북대학교가 결정된 결과만 일방적으로 알리는 대학에서 벗어나 정책이 만들어지는 모든 과정을 구성원들과 나누는 진정한 열린 국립대로 거듭나야 한다"며 "전북대 아고라 플랫폼을 통해 구성원 누구나 대학 운영의 주체로 참여하고 자신의 목소리가 실제 정책으로 실현되는 대학을 만들겠다"고 말했다.

앞서 조 후보는 대학 무상급식 및 전일제 대학원생 등록금 무상화 △임금 삭감 없는 주 4일 근무제 등 파격적인 복지 공약을 연이어 제시해 대학 구성원들로부터 큰 관심을 끈 바 있다.