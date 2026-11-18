경기 이천시농업기술센터가 농업인들의 작물보호제 사용 역량을 높이고 안전하고 효율적인 농작물 관리를 돕기 위한 현장 중심 교육을 진행했다.

이천시농업기술센터는 지난 17일 장호원읍 농촌지도자회원 40명을 대상으로 작물보호제의 올바른 사용법에 관한 교육을 실시했다고 18일 밝혔다.

▲ 작물보호제 사용법 교육 모습 ⓒ이천시농업기술센터

이번 교육은 ‘남부권 농업인 맞춤형 교육’의 일환으로, 농업인들이 현장에서 자주 겪는 작물보호제 사용 관련 어려움을 해소하기 위해 마련됐다.

교육에서는 살균제와 살충제 선택 기준, 예방제와 치료제의 차이, 제형별 혼용 순서, 전착제 활용 방법 등을 다양한 사례와 함께 다뤘다. 특히 농업인들이 실제 영농 현장에서 바로 활용할 수 있도록 실천 중심으로 진행됐다.

이천시농업기술센터 관계자는 “이번 교육이 작물보호제 사용에 어려움을 겪는 농업인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 농업 현장의 문제 해결을 위한 맞춤형 교육을 확대해 지역 농업 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.