경기 여주시가 조국의 독립을 위해 헌신한 순국선열들의 희생과 애국정신을 기리는 자리를 마련했다.

여주시는 지난 17일 점동중·고등학교 체육관에서 여주시독립운동가기념사업회 주관으로 ‘제87회 순국선열의 날 기념식’을 개최했다고 18일 밝혔다.

▲제87회 순국선열의 날 기념식 현장 ⓒ여주시

이번 행사에는 독립유공자 유가족과 보훈·안보단체 관계자, 점동중학교 학생, 시민 등 150여 명이 참석해 선열들의 숭고한 희생정신을 되새겼다.

기념식은 식전공연을 시작으로 기념사와 축사, 헌시 낭독, 기념공연, 순국선열의 날 노래 제창, 만세삼창 등의 순으로 진행됐다.

특히 점동중학교 학생들도 행사에 참여해 나라사랑의 의미를 되새겼으며, 참석자들은 태극기를 흔들며 만세삼창을 외치고 독립정신 계승을 다짐했다.

이충우 시장은 “순국선열들의 숭고한 희생과 헌신이 있었기에 오늘날의 자유롭고 평화로운 대한민국이 존재할 수 있었다”며 “선열들의 뜻을 기리고 나라사랑 정신이 미래 세대에 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.