대규모 택지 개발에 따른 신도시 입주 특수가 마무리되면서 인구 이탈 위기를 맞았던 전북특별자치도 완주군이 '떠나는 이'를 붙잡고 '아기 울음소리'를 키우는 내실 다지기로 인구 10만명 시대를 굳건히 지켜내고 있다.

18일 완주군에 따르면 올해 10월 말 기준 주민등록인구는 10만766명(외국인 포함 10만6686명)으로 집계됐다. 지난해 말 10만444명과 비교해 322명 늘어난 수치다. 외형적인 증가 폭보다 주목할 대목은 인구 흐름의 질적 변화다.

사실 올해 초만 해도 완주군의 인구 10만명 수성에는 빨간불이 켜졌었다.

대규모 아파트 단지 입주 효과가 잦아들면서 올해 1월부터 5월까지 무려 411명이 빠져나갔고, 5월 말 인구는 10만33명까지 내려앉으며 10만명 선 붕괴 직전까지 몰렸다.

하지만 6월을 기점으로 반전이 시작됐다. 7월부터 10월까지 넉 달 동안 664명이 불어나며 상반기 감소분을 모두 만회하고 뚜렷한 상승 곡선을 그렸다.

이번 반등의 핵심 동력은 외부에서 사람을 끌어오는 공격적 유입보다 기존 주민들이 다른 지역으로 빠져나가는 현상을 막아낸 '정주 안정화'에 있다.

▲ 전북 완주군 삼봉지구 전경. ⓒ완주군

상반기 월평균 962명에 달했던 전출 인구가 3분기 들어 월평균 658명으로 300명 넘게 급감한 반면, 전입 규모는 기존 수준을 꾸준히 유지했다. 그 결과 3분기에 668명의 순유입을 기록한 데 이어 10월에도 83명이 순유입되며 인구 유출의 고리를 끊어냈다.

자연적 인구 증가를 가늠하는 출생 지표 역시 청신호를 켰다. 올해 1월부터 10월까지 완주군에 접수된 출생신고는 562건으로 지난해 같은 기간보다 45건 늘었다. 지방 소멸 위기 속에서도 5년 연속 합계출산율 상승이라는 이례적인 기록을 이어갈 가능성이 한층 높아진 셈이다.

그동안 전북지역 시·군 단위의 인구 증가는 주로 대규모 택지 개발에 따른 인근 대도시 인구 흡수에 의존해 온 측면이 컸다.

완주군은 입주 물량 소진 이후 찾아온 일시적 정체기를 생활 기반 시설 확충과 정주 여건 개선으로 돌파하며, 유입된 인구가 지역에 온전히 뿌리내리는 자생적 성장 단계에 진입했다는 평가를 받는다.

완주군은 이러한 흐름을 이어가기 위해 단순한 인구 유입 정책에서 벗어나 주민들의 장기 정착을 돕는 생활 밀착형 지원과 결혼·출산 장려 정책을 한층 강화해 지속 가능한 도시 성장의 토대를 다져나갈 방침이라고 설명했다.