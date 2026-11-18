▲전주시청

전북 전주시가 지방세와 세외수입 총 81억을 고액·상습 체납한 203명 명단을 공개했다.

전주시는 시 누리집과 위택스 등을 통해 올해 신규 고액·상습 체납자 명단을 18일 공개했다고 밝혔다.

공개 대상은 올해 1월 1일 기준 체납 발생일로부터 1년이 지났고 체납액이 1000만원 이상인 개인과 법인이다.

유형별로는 지방세 체납자 191명(78억원), 세외수입(지방행정제재·부과금) 체납자 12명(3억원)으로 성명(법인명), 상호, 나이, 직업, 주소, 체납액 등을 공개했다.

시는 공개에 앞서 6개월간 소명 기회와 자진 납부 기간을 부여했으며 전북자치도 지방세심의위원회 심의를 거쳐 공개 대상자를 최종 확정했다.

최현창 시 기획조정실장은 "이번 명단 공개는 고의적인 체납을 억제하고 성실하게 납세하는 시민의 권리를 보호하기 위한 조치"라며 "고액·상습 체납자에 대해서는 명단 공개뿐만 아니라 가택수색, 금융자산 압류, 공매 등 강력한 체납처분을 할 예정"이라고 밝혔다.