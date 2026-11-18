정선군이 2026년 신규 임용 직원 52명을 대상으로 공직생활 적응과 직무 전문성 강화를 돕는 직무역량강화 워크숍을 17일부터 19일까지 3일간 로미지안가든에서 연다.

이번 워크숍은 신규 공직자가 군정 방향과 조직을 이해하고 실무 능력과 소통 역량을 갖추도록 기획했다.

▲2026년 신규 임용 직원 직무역량강화 워크숍. ⓒ정선군

첫날인 17일에는 지역문화 탐방에 나서 M650 박물관을 방문하고 뮤지컬 퍼포먼스 아리아라리를 관람했다.

이어 가리왕산 케이블카에 탑승해 지역의 문화·관광자원을 체험했다.

18일에는 예산·회계·계약 실무교육을 비롯해 조직 내 협업·소통과 노동조합 교육 등 기본 소양을 높이는 프로그램을 운영했다.

최승준 정선군수는 이날 신규직원들과 대화하며 군정 비전과 주요 현안, 공직자가 갖춰야 할 자세를 설명했다.

마지막 날인 19일에는 공문서·보고서 작성법, 행정 내부시스템 활용, 민원응대 기법, 성인지 교육 등 실무 중심 과정을 진행한다.

▲2026년 신규 임용 직원 직무역량강화 워크숍. ⓒ정선군

정선군은 신규 공무원의 안정적인 지역 정착을 위해 주거와 근무환경도 개선하고 있다.

지난 7월 정선읍 북실리 일원에 저연차 공무원 전용 숙소 아리움을 준공해 운영에 들어갔다.

하반기 노사협약을 통해서는 조직 적응 가이드북 제작, 사내 직무강사 제도 운영, 자기개발 지원 등을 추진하기로 했다.

전상근 정선군 총무행정관은 "신규 공직자가 행정의 기본 원칙과 실무를 정확히 익히고 군정 방향과 조직 역할을 이해하는 것은 책임 행정을 수행하는 중요한 기반이다"며 "신규직원이 현장에서 전문성을 갖추고 안정적으로 적응하도록 체계적인 직무교육과 주거·근무환경 개선을 이어가겠다"고 말했다.