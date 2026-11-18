횡성군(군수 장신상)이 18일 안전하고 완성도 높은 관광지 개발을 위해 한국건설교통신기술협회·신기술진흥연구원과 업무협약을 맺었다.

한국건설교통신기술협회는 건설기술진흥법과 교통체계효율화법에 따라 지정된 신기술의 보급 확대와 회원사 권익 향상을 이끌고 있다.

▲횡성군·한국건설교통신기술협회·신기술진흥연구원 업무협약. ⓒ횡성군

신기술진흥연구원은 신기술 마케팅 컨설팅, R&D 사업, 전시회·세미나 등을 수행하는 전문 기관이다.

이번 협약은 횡성군이 진행하는 관광인프라 조성사업에 우수한 건설·교통 신기술을 적극 도입해 전문성을 높이기 위해 기획했다.

협약에 따라 횡성군은 두 기관과 함께 관광인프라 조성사업에 적용할 건설·교통 신기술 관련 기술정보와 전문지식을 교류한다.

▲횡성군·한국건설교통신기술협회·신기술진흥연구원 업무협약. ⓒ횡성군

신기술 활성화를 위한 설명회, 기술상담, 현장견학 등도 함께 진행하기로 했다.

횡성군은 지역 관광개발 사업에 첨단 신기술을 접목해 안전사고를 예방하고 시공 품질을 높여 지속 가능한 관광인프라를 구축하기로 했다.

장신상 횡성군수는 "우수한 건설·교통 신기술을 보유한 전문 기관들과 협력하게 되어 뜻깊다"며 "이번 협약을 바탕으로 횡성군만의 혁신적이고 차별화된 관광인프라를 성공적으로 조성하겠다"고 말했다.