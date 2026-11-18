경기주택도시공사(GH)가 광교신도시 내 유일한 공공지식산업센터인 ‘GH 비즈앤 광교’의 앵커기업 유치를 위해 18일부터 1차 분양을 시작한다고 밝혔다.

이번 공급 물량은 건물 최고층인 12층과 13층 전체 22개 호실로, 층별 전용면적은 약 1060㎡ 규모다. 전체 공급 평균가격은 3.3㎡당 1087만 원이며, 12층은 1104만 원, 13층은 1110만 원이다.

▲‘GH 비즈앤 광교’ 조감도 ⓒ경기주택도시공사

특히 2개 층을 모두 신청하는 기업에는 우선 분양 기회를 제공하며, 분양대금의 60%에 해당하는 중도금 전액을 무이자로 지원한다. GH는 이번 공급 이후 시장 수요를 반영해 소형 호실을 포함한 2·3차 분양을 내년 상반기부터 순차적으로 진행할 계획이다.

‘GH 비즈앤 광교’는 수원시 영통구 이의동 일원에 지하 3층~지상 14층, 연면적 약 3만5000㎡ 규모로 조성되며 2029년 6월 준공 예정이다. 창업 초기 기업과 중소·스타트업을 위한 업무공간 및 지원시설을 갖출 예정이다.

신분당선 광교중앙역과 인접하고 경기도청, 아주대학교, 수원컨벤션센터, 광교테크노밸리 등 주요 기관·시설과 가까워 교통과 비즈니스 인프라 측면에서도 경쟁력을 갖췄다.

김용진 GH 사장은 “경쟁력 있는 앵커기업을 유치해 관련 기업 거점과 산업 생태계를 조성하고, 광교의 산업 경쟁력과 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.