원주시가 총 1조 9478억 원 규모의 민선 9기 첫 본예산안을 18일 원주시의회에 제출했다.

이는 2026년 본예산보다 2066억 원(11.87%) 늘어난 규모다.

▲총 1조 9478억 원 규모 원주시 민선 9기 첫 본예산안. ⓒ원주시

일반회계 1조 6774억 원, 특별회계 2704억 원으로 편성했다.

주요 재원은 일반회계 기준 국·도비 보조금 7747억 원, 지방교부세 5263억 원, 지방세 2305억 원, 세외수입 667억 원 등이다.

특히 국회 현장 지원 담당제를 운영하며 올해보다 21.3% 증가한 역대 최대 규모 국비 7034억 원을 확보했다.

원주시는 디지털헬스케어, AI 등 첨단산업을 미래 성장동력으로 육성하고 일반회계의 50%를 사회복지 분야에 배정했다.

20년간 고정된 읍·면 주민숙원사업비를 늘리고 소규모 생활형 SOC 사업을 확대해 시민 체감도를 높이는 데 주력했다.

분야별 주요 사업으로는 원주형 성장바우처 109억 6000만 원, 저출생 대응 3종 패키지 499억 원, 기초연금 1992억 3000만 원, 생계급여 838억 6000만 원 등을 반영했다.

미래산업·기반시설 분야에는 장양리·금대리 시내버스 공영차고지 확장·조성 139억 원, 서부권역 광역교통망 도로 확포장 76억 5000만 원, 동부순환도로 개설 70억 원, 친환경 디지털헬스케어 산업지원센터 건립 45억 4000만 원 등을 편성했다.

구자열 원주시장은 "민선 9기가 온전히 한 해 시정을 설계한 첫 본예산안으로 시민의 삶이 실제로 얼마나 달라질지 고민했다"며 "생활형 SOC 확충으로 가까운 불편부터 해소하고 미래 성장동력을 키워 지역 주도 성장의 중심도시로 도약하겠다"고 말했다.

2027년도 예산안은 원주시의회 심의를 거쳐 오는 12월 18일 최종 확정된다.