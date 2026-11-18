육동한 춘천시장이 18일 정부서울청사에서 임기근 국무조정실장을 만나 춘천형 자살예방 정책 성과를 공유하고 다목적체육관 건립 등 주요 현안 협력을 요청했다.

춘천시는 2024년 자살예방 선포식 이후 종교계·의료계·민간단체가 참여하는 지역사회 생명안전망을 구축했다.

▲임기근 국무조정실장 면담하는 육동한 춘천시장(왼쪽). ⓒ춘천시

6대 종교계와 협력체계를 마련하고 생명존중안심마을을 3개에서 8개로 늘리며 지역사회 전체가 참여하는 예방체계를 다졌다.

이 같은 노력에 힘입어 춘천시의 2025년 인구 10만 명당 자살사망률은 27.4명으로 전년(31.2명)보다 12.2% 줄었다.

최근 5년 중 처음으로 전국 평균(27.8명)을 밑도는 수치다.

자살 고위험군 발굴과 상담센터 등록도 늘면서 위기 시민을 조기에 발견해 지원하는 기반을 넓혔다.

육 시장은 이날 임 실장에게 2030년까지 춘천시 25개 모든 읍면동에 생명존중안심마을을 조성하겠다는 계획을 설명했다.

▲임기근 국무조정실장 면담하는 육동한 춘천시장(왼쪽). ⓒ춘천시

이어 다목적체육관 건립을 위한 2027년도 설계비 10억 원의 국비 반영 필요성을 강조했다.

국제태권도대회와 대규모 문화·체육행사 유치를 위해 국회 예산안 심의 과정에서 설계비가 반영돼야 후속 행정절차와 설계용역을 계획대로 진행할 수 있다고 전했다.

캠프페이지 오염토지 정화, 강원과학기술원 춘천 설립, 소양8교 건립사업 등 지역 현안도 논의하며 정부 차원의 관심과 협력을 건의했다.

육 시장과 임 실장은 기획재정부 경제·재정정책 분야에서 함께 일하며 인연을 이어온 선후배 사이다.

육 시장은 "시민의 생명을 지키는 일부터 도시의 미래를 준비하는 일까지 지방정부와 중앙정부의 긴밀한 협력이 중요하다"며 "춘천형 자살예방 정책을 발전시키고 핵심 현안이 차질 없이 추진되도록 정부와 지속적으로 소통하겠다"고 말했다.