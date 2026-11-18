강원특별자치도교육청이 18일 춘천시 ICT융합캠퍼스에서 장학사, 교사, 교육행정직 등 10명으로 구성한 AI 행정도우미 시범운영 특별팀(TF)을 발족하고 회의를 열었다.

교육감 공약사업인 행정업무 경감·업무 지원 강화 정책의 일환으로 도입하는 AI 행정도우미는 교육행정기관과 일선 학교 전체 교직원을 대상으로 2027년 본격 보급한다.

▲AI 행정도우미 시범운영 특별팀. ⓒ강원특별자치도교육청

AI 행정도우미는 인공지능 기술을 활용해 법령·정책자료와 행정지침 비교·분석 기능을 제공하고 공문서 요약과 초안 작성을 지원한다.

강원교육 환경에 맞춘 AI 행정 비서 역할을 수행해 일선 교직원의 행정업무 부담을 줄인다.

이날 회의에서는 2027년 본사업 추진에 앞서 교육행정에 적합한 운영체계와 서비스 기틀을 다지기 위해 시스템 구축, 현장 효과성 검증 방안, 업무 경감 효과 측정 기준, 향후 서비스 확대 범위 등을 논의했다.

이현주 강원특별자치도교육청 학교지원과장은 "AI 행정도우미는 교육 현장의 반복적인 행정업무를 덜어주고 담당자가 본연의 업무에 집중하도록 돕는 데 의미가 있다"며 "현장 의견을 충분히 반영하고 정확성과 안전성을 꼼꼼히 검증해 실질적인 도움이 되는 교육행정 지원 체계를 마련하겠다"고 말했다.