강원특별자치도(도지사 우상호)가 18일 춘천시 동내면 신촌리 일원에서 기후변화 대응 복합센터 준공·개관식을 열고 본격 운영에 들어갔다.
이날 행사에는 신원철 강원특별자치도 경제부지사, 정재웅 강원특별자치도의회 부의장, 김세훈 화천군수, 최병수 한국기후변화연구원장 등 유관기관 관계자와 지역주민 100여 명이 참석했다.
기후변화 대응 복합센터는 민·관·산·학·연 네트워크를 강화해 기후테크 산업 창업을 지원하고 기후변화 연구 허브 역할을 수행하기 위해 한강수계관리기금을 지원받아 추진한 친환경 청정사업이다.
총사업비 175억 원(한강수계관리기금 105억 원·도비 70억 원)을 투입해 춘천시 동내면 신촌리 일원에 지하 1층~지상 2층, 연면적 3154㎡ 규모로 건립했다.
내부는 교육·전시·체험·홍보시설과 기후변화도서관, 창업보육실, 연구시설 등으로 구성해 강원특별자치도의 기후변화 대응 전반을 이끄는 싱크탱크 기능을 맡는다.
이 사업은 2020년 타당성조사 및 기본계획 수립을 시작으로 2021년 한강수계관리위원회 지원대상 선정, 2025년 3월 착공을 거쳐 18개월 만인 올해 8월 말 공사를 마쳤다.
신원철 강원특별자치도 경제부지사는 "기후변화 대응 복합센터가 강원지역의 기후위기 대응 역량을 높이고 민·관·산·학·연 협력 네트워크를 통한 정책 추진의 선도 모델이 될 것으로 기대한다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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