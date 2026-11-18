강원특별자치도(도지사 우상호)가 18일 춘천시 동내면 신촌리 일원에서 기후변화 대응 복합센터 준공·개관식을 열고 본격 운영에 들어갔다.

이날 행사에는 신원철 강원특별자치도 경제부지사, 정재웅 강원특별자치도의회 부의장, 김세훈 화천군수, 최병수 한국기후변화연구원장 등 유관기관 관계자와 지역주민 100여 명이 참석했다.

▲기후변화 대응 복합센터 준공·개관식. ⓒ강원특별자치도

기후변화 대응 복합센터는 민·관·산·학·연 네트워크를 강화해 기후테크 산업 창업을 지원하고 기후변화 연구 허브 역할을 수행하기 위해 한강수계관리기금을 지원받아 추진한 친환경 청정사업이다.

▲기후변화 대응 복합센터 준공·개관식. ⓒ강원특별자치도

총사업비 175억 원(한강수계관리기금 105억 원·도비 70억 원)을 투입해 춘천시 동내면 신촌리 일원에 지하 1층~지상 2층, 연면적 3154㎡ 규모로 건립했다.

▲기후변화 대응 복합센터 준공·개관식. ⓒ강원특별자치도

내부는 교육·전시·체험·홍보시설과 기후변화도서관, 창업보육실, 연구시설 등으로 구성해 강원특별자치도의 기후변화 대응 전반을 이끄는 싱크탱크 기능을 맡는다.

▲기후변화 대응 복합센터 준공·개관식. ⓒ강원특별자치도

이 사업은 2020년 타당성조사 및 기본계획 수립을 시작으로 2021년 한강수계관리위원회 지원대상 선정, 2025년 3월 착공을 거쳐 18개월 만인 올해 8월 말 공사를 마쳤다.

▲기후변화 대응 복합센터 준공·개관식. ⓒ강원특별자치도

신원철 강원특별자치도 경제부지사는 "기후변화 대응 복합센터가 강원지역의 기후위기 대응 역량을 높이고 민·관·산·학·연 협력 네트워크를 통한 정책 추진의 선도 모델이 될 것으로 기대한다"고 말했다.