성낙인 경남 창녕군수가 주요 현안사업의 조기 추진과 지역 발전을 위한 재정 확보에 발 벗고 나섰다.

창녕군은 18일 지역 숙원사업의 조기 추진과 안정적인 재원 확보를 위해 국토교통부와 행정안전부를 방문해 주요 현안사업에 대한 국비 지원을 건의했다.

성낙인 창녕군수는 "국도79호선 창원 북면~창녕 부곡 건설사업은 총사업비 1705억 원을 투입해 단절된 6.4㎞ 구간에 2차로를 신설하는 사업이다"며 "일괄예비타당성조사 통과에 따라 국토교통부에 내년도 기본과 실시설계 용역비 반영을 요청했다"고 밝혔다.

그러면서 "사업이 완료되면 창녕과 창원의 접근성이 향상되고 관광·물류· 생활권 확장에도 도움이 될 것"이라고 의미를 부여했다.

▲성낙인 창녕군수(왼쪽 두번째)가 행정안전부를 방문해 사업의 필요성에 대해 설명하고 있다. ⓒ창녕군

성 군수는 "행정안전부에는 특별교부세 18억 원을 건의하고 '영산 도시계획도로 소로2-5호 개설공사'와 '창녕 우포예술촌 조성사업'의 지원을 요청했다"면서 "이와 함께 국도79호선 건설사업과 '창녕 교동과 송현동 고분군 관리사업'도 건의했다"고 말했다.

성 군수는 또 "지방재정 여건이 어려운 상황에서 지역의 미래 성장 동력을 확보하고 군민 삶의 질을 높이기 위해서는 국비와 특별교부세 확보가 무엇보다 중요하다"고 하면서 "국도79호선 건설사업을 비롯한 주요 현안사업이 적기에 추진되도록 중앙부처와 긴밀히 소통하며 모든 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.