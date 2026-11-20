경남 창녕군이 클래식부터 애니메이션 OST·영화음악까지 다양한 장르의 오케스트라 공연으로 군민들에게 특별한 문화예술의 시간을 선사한다.

창녕군은 오는 12월 2일 오후 7시 30분 창녕문화예술회관 대공연장에서 경남도민예술단 순회공연 '경남도민을 위한 팡파르'를 선보인다.

경상남도가 주최하고 창녕군과 경상필하모닉오케스트라가 주관하는 이번 공연은 클래식을 비롯해 창녕의 지역 콘텐츠인 '산토끼'를 활용한 '산토끼 심포니'·지브리 애니메이션 삽입곡·오페라 아리아 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.

경상필하모닉오케스트라는 2017년 창단한 전문 연주단체로 지역 젊은 작곡가와 예술가의 활동을 지원하고 무료 공연과 봉사 연주 등 지역사회 공헌 활동을 이어오고 있다.

박정숙 문화예술과장은 "이번 공연은 지역에서 수준 높은 오케스트라 연주를 감상할 수 있는 특별한 기회다"고 하면서 "많은 군민이 함께해 아름다운 선율과 함께 따뜻하고 행복한 연말을 보내시길 바란다"고 말했다.

박 과장은 또 "관람료는 무료이며 예매는 12월 2일까지 선착순으로 진행되는 만큼 군민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 덧붙였다.