경기도여성가족재단은 오는 24일 수원컨벤션센터에서 ‘경기도 영유아 교육·보육 지원사업의 발전방향과 협력방안 모색’을 주제로 제12차 경기 GPS(Gender Policy Seminar) 포럼을 개최한다고 19일 밝혔다.

경기도교육연구원과 공동으로 마련한 이번 포럼은 유보통합 추진과 지방이양 전환사업의 재정지원 종료 등 교육·보육환경 변화에 대응해 경기도 육아종합지원센터의 발전방향과 유아교육·영유아보육 간 협력방안을 논의하기 위해 마련됐다.

▲제12차 경기 GPS(Gender Policy Seminar) 포럼 안내문 ⓒ경기도여성가족재단

이날 정혜진 경기도여성가족재단 연구위원은 경기도 육아종합지원센터의 운영 현황과 현장 의견을 바탕으로 향후 사업 발전방향을 발표한다. 김현자 경기도교육연구원 연구위원은 유치원과 어린이집의 지원사업을 비교·분석하고 교육·보육 간 협업 과제를 제안한다.

이어 최순자 경기도의회 여성가족평생교육위원회 위원, 서화니 경기도안성교육지원청 장학사, 홍원자 경기도육아종합지원센터장이 참여하는 종합토론에서 지원 기능 강화와 기관 간 협력사업, 정책 지원방안 등을 논의한다. 좌장은 양미선 육아정책연구소 선임연구위원이 맡는다.

문경희 경기도여성가족재단 대표이사 직무대행은 “이번 포럼이 경기도 영유아 교육·보육 지원사업의 발전방향을 공유하고 유보통합에 따른 관계기관 간 협력방안을 구체화하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.