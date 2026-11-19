▲대구걍찰청 전경ⓒ대구걍찰

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 대구경찰이 지역 51개 시험장 주변에 교통경찰과 순찰차 등을 집중 배치해 원활한 시험 진행을 지원했다.

이날 대구지역에서는 2만 5천389명의 수험생이 시험을 치르는 가운데 경찰은 오전 8시 40분부터 오후 6시까지 시험장 주변 주요 교차로와 진입로를 중심으로 교통관리에 나섰다.

교통경찰 105명과 지역경찰 82명, 기동대 85명, 모범운전자 등 협력단체 293명 등 모두 565명이 현장에 투입됐으며, 교통순찰차 37대와 지역순찰차 42대, 싸이카 12대 등 차량 91대도 배치됐다.

경찰은 시험장 주변 불법 주·정차를 통제하고 교통 흐름을 집중 관리해 현재까지 별다른 정체 없이 순조롭게 시험이 진행되고 있다고 밝혔다. 또한 대중교통 이용을 유도하는 한편, 입실이 늦어질 우려가 있는 수험생을 대상으로 순찰차 수송 등 편의도 제공했다.

특히 시험 당일 아침에는 예상치 못한 상황에 처한 수험생들을 돕기 위한 경찰관들의 활약이 이어졌다.

오전 7시 45분께 달서구 이곡네거리에서 근무하던 성서경찰서 교통안전계 경찰관은 "교통정체로 아들의 입실이 늦어질 것 같다"며 도움을 요청한 학부모의 말을 듣고, 수험생을 태운 차량을 대건고까지 약 4.5㎞ 에스코트했다.

고사장을 잘못 찾아간 수험생들도 경찰의 도움으로 무사히 시험장에 도착했다. 오전 7시 42분께 경일여고에 잘못 도착한 여학생은 남부경찰서 교통안전팀의 도움을 받아 교통순찰차를 타고 실제 시험장인 경북여고까지 약 3.2㎞를 이동했다.

오전 8시께 대구과학기술고등학교 앞에서 고사장 착오를 알린 남학생은 서부경찰서 경찰관의 지원으로 서부고등학교까지 약 3㎞를 이동했으며, 대구공업고등학교 앞에서 당황해하던 수험생 역시 동부경찰서 경찰관의 신속한 조치로 실제 고사장인 대구고등학교까지 약 9.1㎞를 무사히 이동했다.

아찔한 상황도 있었다. 오전 7시 38분께 엘리베이터에 10분가량 갇혔다는 112신고를 접수한 동부경찰서 경찰관은 현장에 신속히 출동해 소방당국과 협력, 문을 개방했다. 이후 불안해하는 수험생을 안정시킨 뒤 대구고등학교까지 순찰차로 이송했다.

이처럼 대구경찰은 이날 오전 수험생 5명에게 순찰차 수송 등 교통편의를 제공하며 시험장 입실을 도왔다.

경찰은 시험이 끝나는 시간까지 시험장 주변 교통 흐름을 관리하고 불법 주·정차 등 소통 장애 요인을 지속적으로 정비할 계획이다.

특히 오후 1시부터 1시 15분까지 진행되는 영어 듣기평가 시간에는 시험장 주변에 차량을 거점 배치해 소음 유발 행위를 계도하고 차량 우회를 유도하는 등 수험생들이 안정적인 환경에서 시험을 마칠 수 있도록 교통관리에 집중할 방침이다.