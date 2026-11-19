ⓒ파주시

파주시가 2조2497억원 규모의 2027년도 본예산안을 편성했다.

19일 시에 따르면 이번 예산안은 일반회계 1조8628억원, 특별회계 3869억원으로 올해 본예산보다 1102억원(4.7%) 감소했다. 국·도비 내시 지연으로 일부 보조사업이 본예산에 반영되지 않았기 때문이다.

일반회계 세입은 자체세입(지방세·세외수입) 5067억원(27.2%), 지방교부세 3200억원(17.2%), 조정교부금 1500억원(8.1%), 국·도비 보조금 8094억원(43.4%), 보전수입 등 767억원(4.1%)이다.

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세출은 민생안정과 미래성장에 중점을 두고 편성됐다. 사회복지 분야가 9743억원(52.3%)으로 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 교통 및 물류 1540억원(8.3%), 환경 1233억원(6.6%), 일반공공행정 1135억원(6.1%) 순이다. 특히, 국·도비 내시 지연에도 시민 생활에 필요한 사업이 중단되지 않도록 136개 필수사업에 시비 843억원을 우선 반영했다.

손배찬 시장은 "어려운 재정여건일수록 한정된 재원을 어디에, 어떻게 사용하는지가 무엇보다 중요하다"며 "불요불급한 지출은 줄이되 시민의 삶을 지키는 민생사업과 파주의 미래를 준비하는 핵심사업에 대한 투자는 흔들림 없이 이어가겠다"고 말했다.

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한편, 시는 기존 자체사업을 재검토해 집행실적과 평가결과에 따라 행사성 사업 축소, 중복·유사사업 정비로 총 39억8000만원을 절감했다. 청사건립기금 488억원도 일반회계로 전입시켜 추진 중인 공공청사 건립 마무리와 노후 청사 보수 등에 활용할 계획이다. 아울러 지방채 발행 없이 기금 등 가용재원을 적극 활용하고, 국·도비와 특별교부세 등 외부재원 확보에 나선다는 방침이다.

2027년 본예산안은 20일 열리는 제268회 파주시의회 제2차 정례회 본회의에 제출될 예정이며, 시 누리집에서 확인할 수 있다.