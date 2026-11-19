경기도가 이달 중 수원·포천·평택 등 3개 시군에 도시재생 거점시설을 준공하고, 연천에서는 신규 시설 조성에 들어간다.

도는 주민들의 생활 편의와 공동체 활동을 지원하기 위해 문화·체육·돌봄시설과 공영주차장 등을 갖춘 도시재생 거점시설 4곳을 준공 및 착공한다고 19일 밝혔다.

▲수원 세류 어울림센터 ⓒ경기도

수원시 세류동에 들어서는 ‘세류 어울림센터’는 지하 2층~지상 3층 규모로 탁구장과 피클볼장, 다함께돌봄센터, 작은도서관, 마을카페 등을 갖췄다. 공영주차장과 전기차 충전시설을 비롯해 주민 모임과 문화행사에 활용할 수 있는 주민 마당도 조성했다.

포천시 관인면의 ‘관인1+센터’에는 마을주방과 다목적홀, 교육장, 카페 등이 마련됐다. 디지털 기술과 인공지능(AI)을 활용한 건강관리·치매 예방 프로그램과 아동·청소년 돌봄 및 교육 프로그램도 운영할 예정이다.

평택시 평택동의 ‘신평 다(多)가치 커뮤니티센터’는 지하 2층~지상 4층 규모로, 지하에 공영주차장 46면을 조성했다. 지상에는 다문화 주민의 지역사회 정착과 교류를 지원하는 소통공간과 중장년층의 건강관리, 자기계발, 취업·창업을 돕는 신중년센터가 들어선다.

연천군 전곡읍에 조성되는 ‘전곡 컬처스테이션’은 이달 착공해 2028년 10월 준공을 목표로 추진된다. 지하 2층~지상 6층 규모로 어린이놀이시설과 선사문화 체험시설, 공유주방 등 문화·여가 공간과 청년숙소 20호, 주차장 46면이 들어설 예정이다.

도는 이번 거점시설 조성이 지역 주민의 생활 편의를 높이고 문화·돌봄·체육 활동과 주민 간 교류를 활성화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

천병문 도 도시재생과장은 “지역주민에게 필요한 기능을 담은 거점시설이 일상에서 편리하게 이용하고 교류하는 공간으로 자리 잡을 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 말했다.