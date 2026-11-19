우량 리튬 자원 선제 확보와 글로벌 고객사 장기계약 연계…포스코그룹 리튬사업 수익성·판매 경쟁력 제고

포스코그룹이 세계 최대 전기차 배터리 기업인 중국 CATL(Contemporary Amperex Technology Co., Limited)과 리튬 장기공급계약을 체결하고 글로벌 핵심 고객사 확보에 속도를 내고 있다.

세계 전기차 배터리 시장에서 약 40%의 점유율을 차지하는 CATL과 장기 공급 관계를 구축함으로써 세계 최대 배터리 시장인 중국에서 안정적인 판매 기반을 확보하고, 그룹의 리튬사업 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

포스코그룹은 이번 계약에 따라 2026년부터 2028년까지 3년간 CATL에 전기차 배터리 제조용 리튬을 공급한다. 양사는 장기적인 파트너십을 바탕으로 안정적인 원료 수급 체계를 구축하기로 했으며, 현재 계약에 따른 공급도 진행 중이다.

이번 계약의 핵심은 글로벌 배터리 시장을 주도하는 CATL을 장기 고객사로 확보했다는 점이다. 전기차 시장 성장세와 배터리 소재 공급망 재편이 이어지는 상황에서 대형 배터리 제조사와의 직접적인 공급 관계는 포스코그룹 리튬사업의 판매 안정성과 시장 대응력을 높이는 기반이 될 것으로 전망된다.

CATL은 중국 푸젠성 닝더시에 본사를 둔 글로벌 배터리 기업으로, 창업자 쩡위췬(曾毓群)이 1999년 설립에 참여한 소비자용 리튬이온 배터리 기업 ATL(Amperex Technology Limited)을 모태로 성장했다. 이후 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장의 성장 가능성에 주목한 쩡위췬을 중심으로 한 창업진이 2011년 CATL을 설립하면서 본격적인 전기차 배터리 사업에 진출했다.

2012년 독일 BMW와 전략적 협력관계를 맺으며 글로벌 완성차 시장에 이름을 알렸고, 2015년 배터리 재활용 기업 광둥방푸를 인수하며 배터리 순환경제 사업으로 영역을 확대했다.

2017년에는 전기차 배터리 사용량 기준 세계 1위에 올랐으며, 2018년 중국 선전증권거래소에 상장하면서 글로벌 배터리 기업으로 성장할 기반을 마련했다.

이후 유럽과 북미, 아시아 등으로 생산 및 사업 거점을 확대하고 배터리 기술 고도화와 ESS 사업에도 투자하며 글로벌 시장 지배력을 강화해왔다. 최근에는 나트륨이온 배터리와 초급속 충전 배터리 등 차세대 배터리 기술 개발에도 역량을 집중하고 있다.

포스코그룹은 철강사업에서 축적한 원료 확보와 개발 역량을 바탕으로 리튬을 그룹의 핵심 신성장 사업으로 육성하고 있다. 우량 리튬 자원을 선제적으로 확보하고 생산 기반을 구축한 데 이어 글로벌 주요 배터리 기업과의 장기 공급계약을 통해 판매처를 다변화하는 전략이다.

특히 이번 계약은 장인화 회장이 강조해 온 우량자원의 선제적 확보와 글로벌 우량 고객사와의 장기 파트너십 구축 전략이 구체적인 사업 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 있다.

포스코그룹은 앞으로 리튬 생산 역량과 원가 경쟁력을 높이는 한편, 글로벌 배터리 제조사와의 협력을 확대해 안정적인 수요처를 확보하고 사업 수익성을 제고한다는 방침이다.