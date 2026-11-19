전남과 광주의 에너지기업을 하나로 묶는 전남광주에너지산업협회가 공식 출범하면서 통합 에너지산업 생태계 구축에 본격적으로 나섰다.

19일 특별시에 따르면 전남광주에너지산업협회는 지난 7월 전남에너지산업협회(156개사)와 광주에너지기업협의회(300여 개사)가 통합해 구성한 단체로, 지난 17일 한국에너지공대에서 열린 '제4회 전남광주 에너지산업의 날' 행사에서 공식 출범식을 가졌다.

이날 행사에는 배용석 전남광주특별시 에너지산업본부장, 신정훈 국회의원, 윤병태 나주시장을 비롯해 전력공기업 관계자와 지역 에너지기업인 등 150여 명이 참석했다.

▲전남광주 에너지산업의날 행사 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026. 11. 17 ⓒ전남광주특별시

행사는 개회식과 에너지산업 발전 유공자 표창, 협회 공식 출범식, 기업 간 교류 순으로 진행됐다. 특히 전남과 광주 기업들이 한자리에 모여 기술과 사업 정보를 공유하고 공동 협력 방안을 모색했다.

협회는 앞으로 450여 개 회원기업을 기반으로 지역 에너지기업 간 기술교류와 협력을 활성화하고, 공동사업 발굴과 기업 경쟁력 강화를 통해 지역 에너지산업 발전을 이끌 계획이다.

협회는 기업 간 정보 공유와 공동 연구개발을 확대하고, 지역 에너지기업의 판로 개척과 국내외 시장 진출을 지원하는 등 실질적인 사업 성과 창출에도 힘을 모을 방침이다.

배용석 본부장은 "협회 출범은 전남과 광주의 에너지기업이 하나로 결집해 지역 에너지산업의 새로운 도약을 준비하는 뜻깊은 출발점이다"며 "통합협회가 기업 간 협력과 상생을 이끄는 중심 역할을 하고, 지역 에너지산업의 경쟁력을 높이도록 적극 지원하겠다"고 말했다.