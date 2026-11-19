세계적인 건축가 마리오 보타와 조각가 박은선 작가가 신안군립미술관 건립 현장을 찾아 개관 준비 상황을 점검하고 전시·건축·조경 등에 대한 전문적인 자문을 진행했다.

19일 군에 따르면 전날 신안군 홍보대사인 마리오 보타(Mario Botta)와 박은선(Park Eun Sun) 작가가 신안을 방문해 건립 중인 신안군립미술관 현장을 둘러보고 개관 준비 방향에 대한 자문을 했다.

이번 방문은 지난 9월 스위스 루가노 브라글리아 재단에서 열린 '박은선-마리오 보타'전 개막식에서 두 거장이 홍보대사로 위촉된 지 약 두 달 만에 이뤄졌다. 유럽에서 신안군립미술관을 알린 데 이어 직접 건립 현장을 찾아 미술관의 완성도를 높이는 데 힘을 보탰다.

▲세계적 건축가 마리오 보타·박은선 작가가 신안군립미술관 전시연출 기본계획 용역 보고회에 참석하고 (가운))김태성 군수와 기념 촬영을 하고 있다. 2026. 11. 18 ⓒ신안군

특히 박은선 작가의 국제 활동을 이끌어 온 이탈리아 콘티니 화랑(Galleria Contini)의 레오나르도 콘티니 대표도 동행해 국제 미술계와 신안군의 문화예술 교류 가능성을 넓혔다.

이날 김태성 군수는 군청에서 두 홍보대사와 콘티니 대표를 접견한 뒤 '신안군립미술관 전시연출 기본계획 용역 보고회'에 참석해 향후 개관 준비 방향을 논의했다.

이어 자은면 미술관 건립 현장에서는 자문회의가 진행됐다. 마리오 보타와 박은선 작가는 외관 마감과 채광·조명 계획, 작품 설치 위치, 조경 및 관람 동선 등을 직접 살피며 당초 설계 의도와 예술적 완성도가 실제 건축물과 전시 공간에 충실하게 구현될 수 있도록 구체적인 의견을 제시했다.

자은면 한운리 일원에 조성 중인 신안군립미술관은 지하 1층·지상 2층, 연면적 3459㎡ 규모로 건립되며, 내년 9월 개관을 목표로 공사가 진행되고 있다.

설계를 맡은 마리오 보타는 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)과 국내 강남 교보타워, 리움미술관 등을 설계한 스위스 출신의 세계적인 건축가다. 특히 2021년 신안군립미술관 설계도서의 저작재산권을 신안군에 무상 양도하며 신안과의 인연을 이어왔다.

목포 출신인 박은선 작가는 1993년부터 이탈리아 피에트라산타를 거점으로 활동하며 세계적인 명성을 쌓은 조각가로, 유럽을 비롯한 국제 미술계에서 활발한 작품 활동을 이어가고 있다.

군은 두 홍보대사의 국제적 위상과 콘티니 화랑이 보유한 유럽 미술계 네트워크를 활용해 미술관 개관에 맞춰 해외 홍보와 국제 문화교류를 확대할 계획이다.

나아가 세계적인 건축과 조각, 전시 콘텐츠를 결합해 신안군립미술관을 단순한 전시 공간을 넘어 관광객이 머물며 문화예술을 향유하는 체류형 관광의 핵심 거점으로 육성한다는 구상이다.

김태성 군수는 "홍보대사로서 유럽에 신안을 알리고 이어 먼 길을 마다하지 않고 직접 현장까지 찾아 주셔서 감사드린다"며 "두 거장의 이름에 걸맞은 미술관을 차질 없이 완성해 신안이 세계와 소통하는 문화관광의 중심지로 도약하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.