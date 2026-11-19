전남광주시 무안군의회에서 전직 환경미화원 출신 이준회 무안군의원의 행정사무감사 지적을 둘러싸고 현장 노동자들과의 갈등이 확산하고 있다.

과거 같은 현장에서 땀 흘렸던 옛 동료들이 이 의원의 발언을 사실 왜곡과 노동조합 권한 침해로 규정하고 공개 사과를 요구하고 나섰다.

19일 무안군의회 등에 따르면 무안군공무직노동조합은 최근 입장문을 발표하고 이 의원이 청소차운전원과 환경미화원의 직무 및 임금체계에 관한 사실관계를 왜곡했으며, 노동조합의 고유 권한인 단체협약 개정 문제까지 개입하려 했다고 반발했다.

이번 논란은 지난 9월 2일부터 9일까지 진행된 무안군의회 2026년도 행정사무감사에서 비롯됐다.

이 의원은 이번 행정사무감사에서 청소차운전원과 환경미화원의 업무 및 임금체계를 문제 삼으며 직종 명칭 단일화와 운전·수거 업무 병행, 단체협약 개정 및 직무 재배치 등을 집행부에 요구한 것으로 알려졌다.

▲무안군공무직노동조합원들이 이준회 의원에게 공개 사과와 감사 지적사항 철회를 요구하고 있다. 2026. 11. 18 ⓒ프레시안(서영서)

이 의원은 지난 2018년 청소차운전원 임금을 환경미화원 수준으로 인상·단일화한 것이 현장 수거 업무를 동일하게 수행한다는 전제에서 이뤄진 조치라며, 운전원들이 운전 업무만 고집하면서 불합리한 관행을 이어가고 있다고 문제를 제기한 것으로 전해졌다.

이에 대해 노조는 "2018년 임금 정상화는 수거 업무를 동일하게 수행한다는 전제가 아니라 청소차 운전업무 역시 환경미화 업무와 동종·유사한 가치를 지닌다는 대법원 판례와 관련 규정에 근거한 정당한 처우"라고 반박했다.

노조는 운전원 1명과 환경미화원 2명이 한 팀을 이뤄 각자의 전문성과 역할을 바탕으로 협력해 왔다며 대형 특수차량 운행과 압축·수거 장비 조작, 현장 안전관리 등 운전업무의 특수성을 무시해서는 안된다고 강조했다.

노조는 단체협약의 체결과 개정은 헌법과 노동관계법이 보장하는 노동조합의 고유 권한이자 노사 간 자율교섭 사항이라며, 당사자인 노동자와 노동조합의 사전 협의 없이 의회가 집행부에 일방적인 변경을 요구하는 것은 노사 자율권 침해라고 주장했다.

노조는 "의회의 권력을 앞세워 단체협약과 관련 규칙을 입맛대로 바꾸고 직무를 강제 재배치하라는 압박은 노동기본권을 무시하는 행위"라며 "노동자와 노동조합의 권한을 침해하는 일방적인 개입을 즉각 중단하라"고 촉구했다.

특히 이번 사태가 현장 노동자들에게 더욱 큰 배신감으로 받아들여지는 이유는 이 의원의 과거 경력 때문이다.

이 의원은 지난 2018년부터 2025년 12월 30일까지 무안군 환경미화요원으로 근무했다. 이후 지난 6월 3일 지방선거에서 더불어민주당 소속으로 무안군의회 선거에 출마해 당선됐다.

현장 노동자의 업무와 처우, 운전원과 환경미화원의 역할 구분을 직접 경험했던 인물이 군의회에 입성한 뒤 옛 동료들의 직무와 노동조건을 문제 삼으면서 갈등이 불거진 것이다.

노조는 "현장에서 함께 땀 흘리며 일했던 사람이 의원 배지를 달자마자 옛 동료들의 등에 비수를 꽂았다"며 "현장의 고충과 작업 방식, 복무규칙과 단체협약의 중요성을 누구보다 잘 알아야 할 사람이 노동자들의 명예를 짓밟고 있다"고 비판했다.

이 의원의 대응도 논란이다. 노조는 지난달 28일 무안군의회와 이 의원에게 공식 항의 공문과 항목별 반박자료를 발송하고 지난 6일까지 책임 있는 답변과 공식 사과를 요구했지만, 입장문 발표일까지 공식적인 해명이나 사과를 받지 못했다.

노조는 이 의원에게 ▲공개 사과 ▲행정사무감사 지적사항 철회 및 정정 ▲노동조합의 공식 항의에 대한 책임 있는 답변 ▲노사 자율권 존중과 재발 방지 대책 마련을 요구했다.

이에 대해 이준회 의원은 "행정사무감사에서 의원으로서 지적을 했을 뿐"이라며 "갈라치기 할 의도는 없었다"고 해명했다.