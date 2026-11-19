이교선 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천2)이 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 춘천시 연장의 국가계획 반영과 국가재정사업 전환을 촉구했다.

이교선 의원은 18일 열린 제350회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 이와 관련해 강원특별자치도와 춘천시의 적극적인 대응을 주문했다.

▲이교선 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천2). ⓒ강원특별자치도의회

GTX-B 춘천시 연장은 기존 경춘선을 활용해 경기 남양주시 마석에서 춘천시까지 55.7km 구간을 연결하는 사업이다.

추산 사업비는 약 1810억 원이다.

노선이 연장되면 춘천시에서 청량리·서울역·용산·여의도를 거쳐 인천대입구까지 단일 광역철도망으로 이어진다.

이교선 의원은 환승 없이 수도권 주요 거점으로 이동할 수 있어 도민 교통편익 증진과 지역경제 활성화를 이끌 수 있다고 강조했다.

이교선 의원은 재원 조달 방식의 문제점도 지적했다.

원인자부담 방식으로 사업을 진행하면 관계 지방자치단체가 사업비 전액을 부담해야 한다.

개통 이후 발생하는 운영손실 역시 지방자치단체가 떠안아야 하는 구조다.

이교선 의원은 지방자치단체의 재정 부담을 막기 위해 국가재정사업 전환이 반드시 필요하다고 주장했다.

이교선 의원은 "GTX-B는 춘천시만의 철도가 아니라 영서 북부권의 수도권 접근성을 높이고 강원 전역의 교통망과 관광·산업을 연결하는 미래 광역교통 기반"이라고 말했다.

이어 국가재정사업 전환과 관계 지방자치단체 공동대응, 광역교통·관광 연계전략 마련을 거듭 당부했다.