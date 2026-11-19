▲서구가 지난 18일 비원노인복지관에서 어르신들의 세금 고민을 직접 듣고 해결 방안을 안내하는 ‘찾아가는 세무고충상담실’을 운영하고 있다ⓒ대구서구

주민들의 일상 속 어려움을 찾아가 해결하고, 세계적인 성악가의 명품 공연으로 문화적 감동까지 선사하는 대구 서구의 행보가 눈길을 끌고 있다.

복잡한 세금 문제로 고민하는 어르신들에게는 전문가의 상담 기회를 제공하고, 음악 애호가들에게는 쉽게 접하기 어려운 세계적인 성악가의 무대를 마련하는 등 생활과 문화 두 분야에서 주민들의 만족도를 높이고 있다.

서구는 지난 18일 비원노인복지관에서 어르신들의 세금 고민을 직접 듣고 해결 방안을 안내하는 ‘찾아가는 세무고충상담실’을 운영했다.

이번 상담에는 재능기부 세무사가 참여해 어르신 개개인의 상황에 맞춰 지방세와 국세 관련 상담으로, 평소 어렵고 복잡하게만 느껴졌던 세금 문제를 전문가에게 직접 묻고 자신에게 필요한 정보를 안내받을 수 있어 실질적인 도움이 됐다.

특히 세금 관련 제도와 절차에 익숙하지 않은 어르신들에게 전문적인 상담 기회를 제공함으로써 세무 정보 접근성을 높이고 납세 과정에서 겪는 불편을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

서구는 올해 노인복지관을 중심으로 찾아가는 세무상담을 이어오고 있으며, 다음달 3일에는 인동촌노인복지관에서도 상담을 진행할 예정이다. 주민들이 멀리 세무기관을 찾아가지 않고도 생활 가까이에서 전문가의 도움을 받을 수 있도록 하기 위해서다.

권오상 서구청장은 “세금 문제는 누구에게나 어렵고 복잡하게 느껴질 수 있는 만큼 주민들이 필요할 때 도움을 받을 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “앞으로도 현장에서 주민들의 목소리를 듣고 실질적인 도움이 되는 세무행정 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

▲대구서구 베이스 연광철 리사이틀 '겨울나그네' 개최 안내문ⓒ

주민들의 생활 속 고민을 해결하는 행정이 펼쳐지는 한편, 비원뮤직홀에서는 세계적인 베이스 성악가의 깊고 묵직한 목소리로 겨울의 정취를 담아낼 특별한 무대가 관객들을 기다리고 있다.

주인공은 ‘바이로이트가 사랑한 성악가’, ‘현존하는 최고의 베이스’로 평가받는 연광철이다. 그는 비원뮤직홀에서 슈베르트의 대표적인 연가곡 ‘겨울나그네’ 24곡 전곡을 선보이는 단독 리사이틀을 개최한다.

연광철은 1993년 파리에서 열린 ‘플라시도 도밍고 국제 콩쿠르’ 우승으로 국제무대의 주목을 받았으며, 1996년 세계적인 음악축제인 바이로이트 페스티벌에 데뷔하면서 세계 정상급 성악가로 자리매김했다.

이후 독일 라이프치히 오페라극장과 베를린 오페라극장 등에서 활동하며 700회 이상의 오페라 무대에 올랐고, 독일 베를린 국립극장으로부터 최고 수준의 성악가에게 수여하는 ‘캄머쟁어(궁정가수)’ 칭호를 받았다. 빈과 런던, 밀라노, 뉴욕, 파리, 마드리드 등 세계 주요 오페라 무대에서 활약하며 독일 정통 예술가곡인 리트 분야에서도 깊이를 인정받고 있다.

이번 공연의 중심 작품인 슈베르트의 ‘겨울나그네’는 시인 빌헬름 뮐러의 시에 곡을 붙인 24곡의 연가곡이다. 사랑을 잃은 한 남자가 혹독한 겨울 풍경 속을 방황하며 겪는 상실과 고독, 환상과 절망을 음악으로 풀어낸 걸작이다.

작품은 두 부분으로 나뉘어 나그네의 심리 변화를 섬세하게 그려낸다. 1부에서는 사랑을 잃은 슬픔과 과거의 추억을 되새기는 모습이 펼쳐진다. 제5곡 ‘보리수’와 제11곡 ‘봄날의 꿈’은 아름다웠던 기억과 옛사랑에 대한 그리움을 담아낸 대표적인 곡이다.

반면 2부에서는 현실과 환상의 경계가 흐려지면서 나그네의 내면이 점차 무너져 내린다. 제15곡 ‘까마귀’와 제20곡 ‘이정표’를 거쳐 마지막 제24곡 ‘거리의 악사’에 이르면 고독과 체념, 자아 상실의 정서가 짙게 드러난다.

이번 무대에서는 러시아의 저명한 영화감독 가문 출신으로 잘츠부르크 모차르테움을 졸업하고 현재 연세대 교수로 재직 중인 피터 오브차로프가 피아노를 맡아 연광철과 호흡을 맞춘다.

관람은 초등학생 이상이면 가능하며 전석 무료다. 예매는 오는 11월 23일 오전 9시부터 시작하며, 온라인과 방문 예매를 통해 1인 2매까지 신청할 수 있다. 자세한 내용은 비원뮤직홀 홈페이지 또는 전화로 확인하면 된다.

어르신들의 세금 고민을 덜어주는 현장 행정부터 세계적인 음악가의 예술적 감동을 지역에서 만나는 문화공연까지. 주민의 삶을 세심하게 살피고 일상에 새로운 활력을 더하려는 대구 서구의 다양한 시도가 주목된다.