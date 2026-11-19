최종현 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·속초1)이 우상호 도정의 인공지능(AI) 데이터센터 중심 미래 성장 구상에 도의회의 초당적 협력을 촉구했다.

최종현 의원은 18일 열린 제350회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 '강원, 변방에서 중심으로'를 주제로 발언에 나섰다.

▲최종현 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·속초1). ⓒ강원특별자치도의회

최종현 의원은 "군사·상수원 보호 규제 속에서 국가를 위해 희생해 온 강원의 땅과 물 그리고 전력이 이제 AI 시대를 선도할 강력한 경쟁력으로 바뀌고 있다"며 AI 데이터센터가 인구 감소와 청년 유출의 악순환을 끊을 새로운 기회라고 강조했다.

최종현 의원은 동해시 GS의 2.4GW 규모 및 직접투자 30조 원에 이르는 데이터센터 조성 계획과 강릉시 SK, 춘천시 신세계, 원주시 KT의 사업 논의를 언급했다.

이를 바탕으로 영서와 영동을 하나의 AI 산업벨트로 연결해 청년 일자리 창출과 지역경제 활성화를 실현해야 한다고 밝혔다.

최종현 의원은 일부 정치권의 소모적인 공세를 비판하면서 "견제와 발목 잡기는 명백히 다르다"며 정쟁으로 투자 기회를 잃으면 피해는 고스란히 도민에게 돌아간다고 지적했다.

또 "우상호 도정이 추진하는 AI 데이터센터 유치와 미래산업 육성은 단순한 기업투자를 넘어 강원의 산업구조를 혁신하고 청년들에게 새로운 희망을 열어줄 역사적 전환점"이라며 "이제는 정치적 이해관계와 소모적인 정쟁을 넘어 강원특별자치도의 미래를 위해 여야가 함께 힘을 모아야 할 때"라고 강조했다.

이어 "우상호 도정은 기업들의 투자 논의가 실질적인 사업 추진과 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있도록 전력, 용수 등 기반시설 확충과 전문인력 양성, 지역기업 참여를 위한 구체적인 실행계획을 마련해야 한다"고 주문했다.

아울러 "도의회 역시 집행부에 대한 견제와 감시라는 본연의 역할을 충실히 수행하면서도 강원 발전을 위한 정책과 투자에는 정파를 초월해 적극 협력해야 한다"고 당부했다.

최종현 의원은 "강원의 미래를 결정할 중대한 기회 앞에서 정치권이 해야 할 일은 성과를 깎아내리는 것이 아니라 도민의 희망을 현실로 만드는 것"이라며 "강원도의 시간이 왔습니다. 우리가 먼저 변화를 이끌어 갑시다"고 말했다.