심재국 평창군수가 2027년도 정부 예산안 국회 심의가 본격화함에 따라 지역 현안 사업의 국비 확보에 나섰다.

심재국 평창군수는 19일 국회를 방문해 이광재 국회 예산결산특별위원장과 유상범 예산결산특별위원회 간사를 잇달아 만났다.

▲이광재 국회 예산결산특별위원장 면담. ⓒ평창군

이 자리에서 평창군 주요 현안 사업의 필요성을 설명하고 국회 예산심의 과정에 반영해 달라고 요청했다.

주요 건의 대상은 평창군 공공 골프장 조성, 평창 수하지구 경관도로 개설, 평창군 은하수 가든스테이 조성, 오대산 천년 숲길 조성, 평창군 공공 복합 생활 편의시설 건립 등 8개 사업이다.

▲유상범 예산결산특별위원회 간사. ⓒ평창군

심재국 평창군수는 면담에서 지역 관광 기반 확충과 정주 여건 개선 등 사업의 필요성과 기대 효과를 강조했다.

주요 현안 사업에 국비가 반영될 수 있도록 국회 차원의 관심과 협조를 당부했다.

심재국 평창군수는 "국회 예산심의가 마무리되는 순간까지 모든 역량을 집중하겠다"며 "지역 발전을 이끌 핵심 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.