시험장 주변 교통·소음 관리 총력…수능 이후 청소년 안전대책도 추진

박용선 시장, “애써온 시간만큼 좋은 결과 있길”

2027학년도 대학수학능력시험이 19일 전국에서 일제히 치러진 가운데 경북 포항에서는 12개 시험장에서 4,421명의 수험생이 시험을 치렀다.

박용선 포항시장은 이날 포항여자고등학교를 방문해 수험생들을 격려하고 시험장 주변의 교통 및 안전관리 상황을 점검했다.

박 시장은 오랜 시간 수능을 준비해 온 수험생들에게 그동안의 노력이 좋은 결실로 이어지길 기원했다.

또 자녀들의 수험 생활을 뒷바라지한 학부모와 시험장 주변에서 교통 봉사에 나선 자원봉사자들에게도 감사의 뜻을 전했다.

▲박용선 포항시장이 19일 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 포항여자고등학교를 찾아 수험생들에게 응원을 전했다.ⓒ포항시 제공

포항시는 수험생들이 안전하고 안정적인 환경에서 시험에 집중할 수 있도록 교통 관리와 소음 방지 등 현장 지원에 힘을 쏟았다.

모범운전자회와 경찰 등 관계기관과 협력해 주요 교차로와 시험장 주변의 교통질서를 유지하고 교통 혼잡과 안전사고 예방에도 나섰다.

특히 올해 수능에는 울릉지역 수험생 27명도 포항에서 시험을 치러 눈길을 끌었다.

경북에서 유일하게 수능 시험장이 없는 울릉군 학생들은 여객선을 이용해 포항으로 이동해야 하는 만큼 기상 악화에 따른 차질을 줄이기 위해 지난 15~16일 미리 포항에 도착해 시험을 준비했다.

포항시는 재포울릉향우회 등과 함께 이들에게 초콜릿 등 응원 물품을 전달하고 낯선 환경에서 시험을 치르는 수험생들의 선전을 기원했다.

올해 전국 수능 지원자는 55만1,864명으로, 전국 85개 시험지구 1,312개 시험장에서 시험이 진행됐다.

경북지역 지원자는 2만676명이며, 포항시험지구 지원자는 4,907명으로 집계됐다.

박용선 포항시장은 “모든 수험생이 그동안의 노력을 좋은 결과로 이어가길 바라며, 수능 이후에도 청소년들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 포항시는 수능 이후 청소년들의 음주·흡연 등 일탈행위와 안전사고를 예방하기 위해 29개 읍면동과 함께 민관 합동 점검을 추진한다. 포항시청소년재단 등 관계기관도 다양한 체험·문화 프로그램을 운영해 청소년들의 건전한 여가활동을 지원할 계획이다.