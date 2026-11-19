원주시가 국가데이터처 주관 5년 주기 대규모 통계조사에서 우수한 실적을 거둬 2026년 재정경제부 장관 표창을 받았다.

이번 포상은 2025 인구주택총조사·2025 농림어업총조사·2025년 기준 경제총조사 업무 추진 실적 평가에서 원주시가 모두 우수기관으로 선정된 결과다.

▲2026년 재정경제부 장관 표창. ⓒ원주시

국가데이터처가 2010년부터 3개 총조사 포상을 통합해 실시한 이래 원주시는 2011년과 2016년, 2021년에 이어 올해까지 네 차례 연속 장관 표창을 받았다.

2024년 하반기 가구주택기초조사를 시작으로 3개년에 걸쳐 실시된 원주시 총조사에는 총 530여 명의 조사 인력이 투입됐다.

현장 조사 대상은 가구 9만 2,000여 호와 사업체 2만 4,000여 개 등 약 12만 곳에 달했다.

원주시는 조사 품질과 운영 효율성을 높이기 위해 조사 인력 적기 채용·운용, 다양한 매체를 활용한 온·오프라인 홍보, 취약지역 및 불응 가구·사업체 현장 조사 지원 등을 체계적으로 추진했다.

구자열 원주시장은 "1인 가구와 맞벌이 가구 증가, 개인정보 및 사생활 노출 우려 등으로 응답자 부재와 불응 사례가 늘어나는 어려운 여건 속에서도 총조사를 무사히 마칠 수 있도록 헌신한 조사요원과 조사에 적극 협조해 주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 국가 및 지역 정책 수립의 기초 자료로 활용될 각종 통계조사에 시민 여러분의 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.