강삼영 강원특별자치도교육감이 20일 교직의 첫 출발점인 죽리초등학교 6학년 학생 13명과 함께 양양·속초 일원으로 현장체험학습 '죽리초 감동(監同)투어'를 떠난다.

이번 동행은 강삼영 교육감의 교단 첫 기억이 깃든 죽리초등학교와의 오랜 인연을 현재의 아이들과 잇고 교실 밖 세상에서 나란히 걸으며 마음을 나누기 위해 마련됐다.

▲강삼영 강원특별자치도교육감. ⓒ강삼영 강원특별자치도교육감 SNS

1992년 첫 발령지였던 죽리초등학교에서 바다를 한 번도 보지 못한 제자들을 이끌고 동해안 바닷가로 향했던 청년 교사의 기억이 34년 만에 새로운 추억으로 되살아난다.

당시 제자들은 그날의 푸른 바다를 지금도 인생의 소중한 기억으로 품고 있다.

투어 이름인 감동(監同)은 교육감의 '감(監)'과 함께한다는 뜻의 '동(同)'을 나란히 엮어 지었다.

하루 동안 교육감과 아이들이 같은 눈높이에서 세상을 보고 배우며 진정한 감동을 나눈다는 의미를 담았다.

여정의 첫걸음은 양양에 자리한 강원특별자치도교육청국제교육원에서 시작한다.

학생들은 원어민 교사와 함께 음식을 만들고 세계시민교육 프로그램에 참여하며 낯선 문화와 언어를 온몸으로 마주한다.

책상 위 활자를 넘어 직접 보고 듣고 손끝으로 익히며 배움의 지평을 넓히는 시간이다.

발걸음은 이어 속초의 하늘과 바다로 향한다.

아이들은 속초아이대관람차에 올라 동해의 탁 트인 풍경과 고장의 자연을 한눈에 담는다.

앙젤루스 소원테마파크에서는 각자의 꿈과 소망을 종이비행기에 적어 하늘로 띄우는 꿈 비행기 날리기 활동도 펼친다.

이날 현장에는 방송인 김대호도 깜짝 합류해 아이들과 함께 체험을 즐기며 진솔한 대화를 나눌 계획이다.

강삼영 강원특별자치도교육감은 "교직을 처음 시작했던 죽리초등학교 학생들과 다시 만나 함께 배우고 이야기할 수 있다는 것 자체가 가슴 벅차고 뜻깊다"며 "오늘의 하루가 아이들에게 오래도록 꺼내 볼 수 있는 따뜻한 추억이자 새로운 사람과 세상을 만나 자신의 가능성을 더 넓게 바라보는 소중한 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

강원특별자치도교육청은 국제교육원을 비롯한 산하기관의 전문 인력과 시설을 지역 자원과 촘촘히 연계해 일선 학교가 겪는 현장체험학습 운영의 부담을 덜어줄 계획이다.