춘천시가 지난 18일 오후 시청 접견실에서 2026년 청렴·소통의 날 우수부서 시상식을 열고 청렴 실천과 조직 내 소통 활성화에 앞장선 10개 부서에 상장을 수여했다.

올해 최우수 부서 영예는 AI정책추진단이 안았다.

▲2026년 청렴·소통의 날 우수부서 시상식. ⓒ춘천시

우수 부서에는 건강관리과, 공유재산정책과, 교육도시과, 기후에너지과 등 4개 부서가 이름을 올렸다.

장려 부서로는 신동면, 고령사회정책과, 토지정보과, 홍보담당관, 기업지원과 등 5개 부서를 뽑았다.

춘천시는 지난 4월부터 9월까지 6개월간 88개 부서가 펼친 청렴 실천 활동을 심사했다.

부서별 청렴 활동, 핵심과제 추진 실적, 청렴교육 이수율 등을 종합적으로 평가해 우수부서를 가렸다.

최우수 부서로 뽑힌 AI정책추진단은 인공지능을 활용해 청렴 낱말퀴즈와 오늘의 청렴 운세를 자체 제작했다.

부패 사례를 비교하며 청렴의 의미를 되새기는 참여형 프로그램을 운영한 점이 높은 점수를 받았다.

다른 부서들도 업무 특성을 살린 이색 시책을 펼쳤다.

건강관리과는 부패 예방을 건강관리에 빗댄 청렴 처방전을 운영했다.

공유재산정책과는 매각 대상 토지를 사전 점검하며 행정 투명성을 높였다.

교육도시과는 청렴 문구를 담은 다과 나눔 행사를 열었고 기후에너지과는 팀별 실천 목표를 세워 직원 참여를 이끌었다.

이 밖에도 직원들이 직접 청렴 노래를 만들거나 지역 문화자원과 연계한 청렴 산책을 운영하는 등 일상 속 실천 사례가 이어졌다.

춘천시는 선정된 10개 부서에 총 320만 원의 포상금을 지급한다.

아울러 우수부서 유공자 등을 대상으로 중국 다롄시 국외 정책연수를 진행하기로 했다.

춘천시는 올해 직원 의견 107건을 발굴한 청렴 아이디어 모으기(청렴 브레인스토밍)를 비롯해 민원 처리의 친절성과 투명성을 점검하는 청렴 해피콜, 부패 취약 분야를 개선하는 청렴지킴이 등 다양한 시책을 추진했다.

육동한 춘천시장은 "청렴은 일상 속 작은 실천과 서로 존중하는 조직문화에서 시작된다"며 "직원들의 자발적인 참여와 노력이 시민에게 신뢰받는 청렴한 춘천을 만드는 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.