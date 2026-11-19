양구군이 민선 9기 공약 사업의 체계적인 이행과 투명한 검증을 위해 군민 주도의 평가 기구를 본격적으로 가동한다.

양구군은 지난 18일 군청 중회의실에서 민선 9기 공약이행평가단 제1차 회의를 열고 공약 사업의 실효성 있는 추진 방안을 논의했다.

▲김왕규 양구군수. ⓒ양구군

이번 회의는 공약 추진계획을 공유하고 군민의 다양한 의견을 군정에 반영해 행정의 신뢰성을 높이기 위해 마련했다.

이날 회의에서는 유재욱 씨가 단장, 김윤아 씨가 부단장으로 각각 선출됐다.

평가단은 공약 사업 추진계획을 보고받고 공약 사업 변경사항을 심의했다.

이어 사업별 추진 여건과 실현 가능성, 군민 체감도 등을 종합적으로 검토하며 개선 방향을 논의했다.

민선 9기 양구군 공약 사업은 든든한 양구, 잘사는 양구, 머무는 양구, 기회의 양구 등 4대 군정 방향을 중심으로 총 43개 사업으로 꾸렸다.

인구·교육·복지, 미래농업·지역경제, 관광·스포츠·정주환경, 사회기반시설 확충 및 청년경제 활성화 등 군민 삶의 질 향상과 지역 발전에 초점을 맞췄다.

▲민선 9기 공약이행평가단 제1차 회의. ⓒ양구군

양구군은 민선 9기 출범 이후 군민 생활과 밀접한 공약 사업을 우선 집행하고 있다.

출산 장려 지원금 확대, 손주돌봄수당 도입, 외국인 계절근로자 제도 개선 등 인구 감소 대응과 생활 안정 정책을 집중적으로 추진 중이다.

양구군은 앞으로 공약 사업의 추진 상황을 상시 점검하고 공약이행평가단의 의견을 군정에 적극 반영해 군민이 실질적인 변화를 체감하도록 사업에 박차를 가하기로 했다.

김왕규 양구군수는 "공약은 군민과의 소중한 약속인 만큼 책임감 있는 이행이 무엇보다 중요하다"며 "공약이행평가단의 다양한 의견을 적극 수렴하고 추진 과정을 투명하게 공개해 군민과 함께하는 신뢰받는 군정을 실현하겠다"고 말했다.