▲북구 대표 축제인 떡볶이 페스티벌이 세계축제협회(IFEA)가 주관하는 제20회 피너클어워드(Pinnacle Awards)에서 국내외 3개 부문을 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구북구

떡볶이 하나로 세계 축제 무대에서 존재감을 드러내는가 하면, 기후변화라는 인류의 과제를 주민들과 함께 고민하는 자리도 마련했다.

대구 북구가 먹거리 축제와 평생학습 프로그램을 통해 지역의 매력과 미래 경쟁력을 동시에 키우고 있다.

북구의 대표 축제인 떡볶이 페스티벌이 세계축제협회(IFEA)가 주관하는 제20회 피너클어워드(Pinnacle Awards)에서 국내외 3개 부문을 수상하며 글로벌 축제로서의 경쟁력을 입증했다.

피너클어워드는 세계 각국의 축제를 대상으로 프로그램의 창의성, 운영 역량, 홍보·마케팅, 협력체계 등을 종합적으로 평가하는 국제 축제 시상식이다. 세계 축제 분야의 우수사례를 발굴하는 자리로 ‘축제 올림픽’이라는 별칭도 갖고 있다.

이번 수상에서 눈길을 끄는 것은 제5회와 제6회 축제가 국내외 무대에서 잇따라 성과를 거뒀다는 점이다.

지난해 열린 제5회 떡볶이 페스티벌은 지난 10월 미국에서 개최된 피너클어워드 세계대회에서 베스트벤더·공급사(Best Vendor&Supplier) 부문 금상을 받았다. 이어 제6회 페스티벌은 제20회 피너클어워드 한국대회에서 음식&음료 프로그램 부문 금상과 스폰서십&재정자립 부문 은상을 수상했다.

특히 음식&음료 프로그램 부문 금상은 전국의 유명 떡볶이 맛집을 한자리에서 만날 수 있는 차별화된 콘텐츠가 좋은 평가를 받은 결과다. 한국 고유의 분식 문화를 축제라는 무대에 올려 방문객들이 맛과 재미를 함께 즐길 수 있도록 한 기획력이 돋보였다.

축제의 지속 가능성을 보여주는 성과도 거뒀다. 스폰서십&재정자립 부문 은상은 민관 협력과 기업 후원을 바탕으로 안정적인 운영 기반을 마련한 점을 인정받았다.

미국 세계대회에서 받은 베스트벤더·공급사 부문 금상 역시 의미가 남다르다. 국내 대표 떡볶이 브랜드인 ‘두끼’와 협업해 다양한 떡볶이를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 판매 콘텐츠를 선보이는 등 먹거리 운영의 경쟁력을 국제적으로 인정받았다.

2021년 첫선을 보인 북구 떡볶이 페스티벌은 매년 새로운 콘텐츠와 운영 방식을 더하며 대한민국 대표 음식 축제로 성장해 왔으며, 특히 3년 연속 음식&음료 프로그램 부문 금상을 수상하며 떡볶이를 단순한 먹거리를 넘어 지역을 대표하는 문화관광 콘텐츠로 발전시켰다는 점에서 주목된다.

▲북구청이 지난 18일 오후 3시 청소년회관 아트홀에서 주민 100여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 행복북구 명사초청 아카데미’ 11월 강연을 개최하고 있다ⓒ대구북구

먹거리 축제로 지역의 가능성을 보여준 북구는 주민들과 함께 기후변화라는 미래 과제를 고민하는 시간도 가졌다.

북구청은 지난 18일 오후 3시 청소년회관 아트홀에서 주민 100여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 행복북구 명사초청 아카데미’ 11월 강연을 개최했다.

이날 강연에는 과학자이자 작가인 곽재식 교수가 초청돼 ‘지구는 괜찮아, 우리가 문제지’를 주제로 기후변화와 환경 문제를 풀어냈다.

곽 교수는 특유의 유쾌한 입담과 흥미로운 사례를 곁들여 어렵게 느껴지는 기후변화 문제를 주민들의 눈높이에 맞춰 설명했으며, 특히 기후변화를 단순히 환경 보호의 문제로만 바라볼 것이 아니라 산업과 경제, 일상생활 전반을 바꾸는 중요한 과제로 인식해야 한다고 강조했다.

강연의 핵심은 위기 속에서 새로운 기회를 찾는 시각의 전환이었다. 기후변화에 대응하는 기후 적응 기술의 중요성을 소개하고, 환경을 보호하면서 경제적 이익과 생활의 편리함까지 얻을 수 있는 이른바 ‘꿩 먹고 알 먹는’ 접근이 필요하다는 메시지를 전해 참석자들의 공감을 얻었다.

이번 강연은 환경 문제를 거창한 구호가 아닌 우리 삶과 경제의 관점에서 생각해 보는 계기가 됐다.

행복북구 명사초청 아카데미는 다양한 분야의 전문가와 명사를 초청해 주민들에게 배움과 소통의 기회를 제공하는 평생학습 프로그램이다. 올해는 인문·생활·과학 등 모두 4차례 강연을 운영하며 주민들의 관심을 모았다.

이근수 북구청장은 떡볶이 페스티벌 수상과 관련해 “떡볶이라는 우리에게 친숙한 음식이 세계인과 함께 즐기는 축제 콘텐츠로 성장할 수 있다는 가능성을 보여준 결과”며, “지역의 특색을 살린 차별화된 콘텐츠와 지속적인 혁신을 통해 세계인이 찾고 즐기는 글로벌 K-푸드 축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

명사초청 아카데미에 대해서는 “이번 강연이 기후변화와 환경 문제를 우리 삶과 경제의 관점에서 새롭게 생각해 보는 계기가 됐길 바란다”며, “앞으로도 다양한 분야의 지식과 경험을 나눌 수 있는 유익한 평생학습 기회를 마련하겠다”고 밝혔다.

떡볶이로 세계와 소통하고, 강연으로 미래를 준비하는 대구 북구. 지역의 고유한 자원을 세계적인 경쟁력으로 키우는 동시에 주민들의 생각과 배움의 폭을 넓히려는 시도가 지역의 새로운 활력으로 이어지고 있다.