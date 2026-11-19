▲정덕영(오른쪽)양주시장이 정성호(왼쪽)의원과 18일 국회를 방문해 이광재 국회 예산결산특별위원회 위원장에게 지역 주요 사업의 증액과 신규 사업의 예산 반영을 요청하고 있다.ⓒ양주시

양주시는 2027년도 지역 핵심 현안 사업의 원활한 추진을 위해 국회에 국비 지원을 건의했다고 18일 밝혔다.

정덕영 시장은 이날 정성호 국회의원과 함께 이광재 국회 예산결산특별위원회 위원장과 정태호 간사를 비롯해 예산안등조정소위원회 위원들을 만나 정부 예산안에 반영된 지역 주요 사업의 증액과 신규 사업의 예산 반영을 요청했다.

이날 건의한 사업은 △도봉산~옥정 광역철도 건설사업 △경원선 양주행 → 덕정행 연장 운행을 위한 시설개량 △국가유산 보수정비 △개발제한구역 주민지원사업 △경찰청 양주 심신치유시설(힐링센터) 신규 건립 등 5개 사업이다.

시는 도봉산~옥정 광역철도 건설사업이 경기 북부 지역의 교통 편익 증진과 균형 발전을 위한 주요 사업이라는 점을 강조하며, 적기 개통과 원활한 공사 추진을 위해 국비 증액이 필요하다고 설명했다.

또한 양주신도시 회천·옥정지구 입주에 따른 이용수요 증가에 대응하기 위해 경원선 양주역 종착열차를 덕정역까지 연장 운행하는 데 필요한 시설개량비 증액을 요청했다.

국가유산 보수 정비 분야에서는 양주 회암사지 발굴지 긴급정비와 양주 회암사 대웅전 해체보수 사업을 위한 국비 지원을 요청하며, 국가유산 훼손 방지와 안전사고 예방을 위해 국회 차원의 적극적인 협력을 강조했다.

이와 함께 낙후된 개발제한구역의 소하천 정비와 마을도로 개선을 통한 통행안전 확보를 위해 개발제한구역 주민지원사업 국비 증액도 건의했다.

아울러 경찰공무원의 직무스트레스 해소와 트라우마 치유에 기여할 경찰청 양주 심신치유시설(힐링센터) 신규 건립에 필요한 국비 지원을 함께 건의했다.

양주시는 이번 면담을 계기로 지역 주요 사업에 대한 국비지원의 당위성과 필요성을 알리는 한편, 국회 등 관계기관과 협의를 이어가는 등 국비 증액을 위한 다각적인 노력을 기울일 계획이다.

정덕영 양주시장은 “시민의 교통 편의와 문화유산의 보존, 지역 균형발전 등 추진이 시급한 지역 현안들을 해결하기 위해 국회 차원의 관심과 지원이 필요하다”며 “양주시의 발전과 시민의 삶에 직결되는 사업들이 적기에 추진될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.