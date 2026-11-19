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전북 전주에서 새벽 시간대 횡단보도를 건너던 60대 환경미화원이 화물차에 치여 숨졌다.

전주덕진경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 A(20대)씨를 조사하고 있다고 19일 밝혔다.

A씨는 전날 오전 2시 56분 전주시 덕진구 우아동 전주역 인근 도로에서 1톤 트럭을 몰다 보행자 적색 신호에 횡단보도를 건너던 B씨를 들이받아 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

청소대행업체 소속 환경미화원인 B씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.

이런 가운데 B씨의 계약상 근무시간은 오전 6시부터 오후 3시까지였지만 실제로는 이보다 일찍 출근해 일해왔다는 주장이 제기됐다.

민주노총 전국민주연합노동조합 전주지부는 이날 논평을 내고 일부 청소대행업체와 노동조합이 조기 출퇴근에 합의하면서 오전 3시부터 근무하는 관행이 이어졌고 전주시가 이를 묵인했다고 주장했다.

또 전주시가 지난 3월 원청의 사용자 책임을 피하기 위해 과업지시서에 근무시간을 자율적으로 조정할 수 있도록 하는 단서 조항을 넣었다는 의혹도 제기했다.

노조는 전주시에 야간노동 철폐, 재발 방지 대책 마련, 관련 공무원 징계, 해당 대행업체와의 계약 해지를 요구하며 받아들여지지 않을 경우 총파업에 돌입하겠다고 예고했다.

경찰과 고용노동부는 B씨가 근무 중 사고를 당했는지 확인하기 위해 구체적인 근무 형태와 근로계약 내용 등을 조사하고 있다.