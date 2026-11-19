▲이기형(왼쪽)김포시장이 18일 주택공급 활성화를 위한 경기도 지자체장 만찬 간담회에 앞서 한성숙 국무총리와 기념촬영을 하고 있다.ⓒ국무총리실

이기형 김포시장이 국무총리 주재 간담회에서 최근 정부가 발표한 신규 공공주택지구 관련, 실효성 있는 광역교통 및 자족기능 확보를 촉구하고 나섰다.

이기형 시장은 18일 국무총리 주재로 개최된 ‘주택공급 활성화를 위한 경기도 지자체장 만찬 간담회’에 참석해 김포의 광역교통개선대책 4대 핵심 과제를 강력 건의했다.

서울 5호선 연장 및 통합 차량기지 설치와 양촌대교·향산대교 건설, 김포한강로~올림픽대로 확장 및 BRT 운행, 광역교통개선대책 사업비 20% 이상 편성과 지원이 핵심 건의사항이다.

이 시장은 최근 정부가 발표한 수도권 신규 공공주택지구 계획과 관련, 특정 지역에 공급 물량이 집중되는 구조적 문제를 언급하며, 김포의 경우 전체 신규 물량 중 상당 비중이 집중돼 향후 90만 대도시로 급팽창할 것으로 예상되는 만큼 특단의 교통 대책이 시급하다는 입장을 전달했다.

4대 광역교통개선대책 핵심 과제 중 첫 번째는 ‘서울5호선 연장 및 통합 차량기지 설치’다. 서울 5호선에 김포아라지구 내 신규역을 포함한 4개 역을 설치하되, 이로 인한 행정 절차 지연을 철저히 방지하고, 이를 뒷받침할 철도 통합 차량기지가 차질없이 설치되도록 지원해달라는 것이 골자다.

두 번째는 김포한강로와 자유로를 연결하는 양촌대교, 향산대교 건설이다. 현재 극심한 정체를 빚고 있는 올림픽대로의 과부하를 해소하고 자유로 등으로 교통량을 효과적으로 분산하기 위해서는 양촌대교와 향산대교 건설이 반드시 필요하다는 입장이다.

세 번째는 김포한강로~올림픽대로 확장 및 BRT 운행이다. 한강신도시 IC에서 당산역에 이르는 김포한강로~ 올림픽대로 구간을 확장하고, 효율적인 대중교통 수송을 위한 BRT 차로 설치 및 운행이 필요하다는 내용이다.

네 번째는 광역교통개선대책 사업비 20% 이상 편성과 지원이다. 급증하는 인구와 광역 교통수요에 대응하기 위해, 3기 신도시를 준용하는 것 이상으로 총사업비 대비 20% 이상의 광역교통개선대책 사업비가 반드시 편성되어야 한다는 입장이다.

한편, 이날 간담회에는 중앙정부 주요 인사들과 경기도 내 주요 지자체장들이 참석해 수도권 주택공급 추진 현안과 지자체별 애로사항을 논의했다.

참석자들은 “주택 공급만 늘리고 교통·일자리가 뒷받침되지 않는다면 그 피해는 고스란히 주민들의 몫이 될 뿐만 아니라 지자체의 재정 파탄으로 이어진다”라며, “성공적인 주택 공급 정책이 되기 위해서는 중앙정부와 경기도, 기초지자체 간의 전폭적인 제도적·재정적 협력이 필수적”이라고 강조했다.

정부 관계자는 이날 경기도권 지자체장들이 제기한 현안과 애로사항을 청취하고, 주택공급 속도를 높이는 동시에 제기된 교통 불편 해소 및 재정·자족 기능 보완 방안에 대해 관계 부처와 면밀히 검토해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.