실종된 '리트 만점자' 이진우 씨가 천호동 모텔서 심정지 상태로 발견됐다.

경찰에 따르면 이씨는 19일 오후 1시께 서울 강동구 천호역 인근 한 모텔에서 경찰에 의해 발견됐으며, 당시 심정지 상태였던 것으로 확인됐다.

앞서 경찰은 이날 오전 8시 42분께 이씨의 신변 안전이 우려된다는 신고를 접수하고 행적을 추적해 왔다.

이 씨는 과거 수능에서 하위권 성적을 기록했으나 2026학년도 수능에서 생명과학Ⅱ 한 문제만 틀려 서울대 치의학과에 진학했다. 또한 2027학년도 리트에서는 언어이해와 추리논증 영역에서 만점을 받았다.

이날 오전 8시44분께 이씨의 신변 안전이 우려된다는 신고가 소방당국에 접수됐다. 경찰은 이씨가 광진구의 한 모텔을 나선 뒤 송파구 서울아산병원 인근을 거쳐 강동구로 이동한 정황을 파악하고 수색을 벌여왔다.

이씨는 이날 2027학년도 수능 1교시 국어 영역 문제를 실시간으로 풀고 채점 결과까지 공개할 예정이었으나 시험 시작 직전인 오전 8시까지 현장에 도착하지 않았다. 이 씨는 전날부터 휴대전화가 꺼진 상태로, 연락이 닿지 않았다.