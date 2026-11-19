농협강원본부(본부장 김병용)는 18~19까지 속초 농협생명 설악수련원에서 강원도 내 하나로마트 선도농축협(협회회장 속초농협 최원규 조합장)과 농산물 가공공장(협의회장 서광농협 김영하 조합장) 최고 실무자 70여 명이 참석한 가운데, 사업 활성화 시너지 향상을 위한 워크숍을 했다.

이번 워크숍에서는 하나로마트와 가공공장 간의 긴밀한 협력을 통해 농식품 부가가치를 높이고, 지역 농축산물 및 가공제품의 안정적인 판로 제공과 판매 활성화를 도모했다.

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또한, 국립농산물품질관리원 강원지원과 ㈜세스코를 초청해 농축산물 원산지 관리 및 식품안전 교육을 진행하며 철저한 위생관리와 안전한 먹거리 공급을 위한 결의를 다졌다.

김병용 본부장은 “하나로마트와 가공사업 간의 긴밀한 시너지 창출을 통해 농업인의 실익을 증진하고, 철저한 원산지 관리와 식품위생 안전관리를 통해 소비자에게 안심하고 믿을 수 있는 먹거리를 공급하겠다”고 밝혔다.

하나로마트 선도농축협은 전국 농축협 하나로마트의 정보 교류와 상호 협력을 위해 2002년 설립된 협의회로, 현재 농축협 조합장 441명 이상이 참여하고 있다. 최근 유통 환경 변화에 대응해 경영 전략과 현장 지원을 강화하고, 지역 농축산물 판로 확대와 식품 안전·고객 편의 개선을 추진하고 있다.