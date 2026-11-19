▲대구 달서구와 달서구노인종합복지관이 지난 18일 달서아트센터 청룡홀에서 지역주민 400여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 달서구 어르신 예능경연대회’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ달서구노인종합복지관

평소 갈고닦은 노래와 악기 연주 실력부터 시극과 마술까지. 대구 달서구 어르신들이 무대 위에서 숨겨둔 끼와 재능을 마음껏 펼치며 관객들에게 즐거움과 감동을 선사했다.

달서구와 달서구노인종합복지관은 지난 18일 달서아트센터 청룡홀에서 지역주민 400여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 달서구 어르신 예능경연대회’를 개최했다.

이번 대회는 어르신들에게 그동안 배우고 익힌 재능을 무대에서 선보일 기회를 제공하고, 노년기 문화예술 활동과 활기찬 여가문화 확산을 위해 마련됐으며, 경연에는 지역 내 60세 이상 어르신 17개 팀 참가, 예선을 거쳐 선발된 10개 팀이 본선 무대에 올랐다.

▲리사운드 우쿠렐레 연주장면ⓒ달서구노인종합복지관

참가자들은 노래를 비롯해 우쿨렐레 연주, 시극, 마술 등 다채로운 공연을 선보이며 저마다의 개성과 열정을 뽐냈다. 특히 무대에 오른 어르신들은 오랜 시간 준비한 실력을 아낌없이 발휘했고, 객석에서는 응원과 박수가 이어지며 공연장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

영예의 대상은 판소리 공연을 선보인 개인 참가자 이관석 씨가 차지했으며, 전통 소리의 멋과 깊이를 담아낸 무대를 펼쳐, 관객들의 호응을 이끌어내며 수상의 기쁨을 안았다.

▲대상과 최우수상 수상자 모습ⓒ달서구노인종합복지관

김진홍 달서구노인종합복지관장은 “어르신들의 무궁무진한 예술적 열정과 에너지를 확인할 수 있었다”며, “오늘을 위해 준비한 노력과 시간이 참가자 모두에게 잊지 못할 소중한 추억으로 남길 바란다”고 말했다.

이어 “이번 대회가 어르신들의 일상에 새로운 즐거움과 활력을 더하고, 배움과 도전, 문화와 예술이 함께하는 행복한 노후로 이어지길 기대한다”고 덧붙였다.

이번 경연대회는 나이가 들어도 새로운 것을 배우고 무대에 도전하는 데 늦은 때란 없다는 사실을 보여준 자리로서, 무대 위에서 빛난 어르신들의 열정은 건강한 노후와 활기찬 지역 노인문화의 또 다른 가능성을 보여줬다.