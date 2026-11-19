▲(재)성주군별고을장학회가 19일 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 성주고등학교 시험장 앞에서 수험생 응원행사를 열고 있다ⓒ성주군

수능 한파 속에서도 시험장으로 향하는 수험생들의 발걸음에 따뜻한 응원이 더해졌다. 긴 시간 책상 앞에서 묵묵히 달려온 수험생들에게 선배와 후배, 지역사회가 한마음으로 격려의 메시지를 전하며 마지막 힘을 보탰다.

(재)성주군별고을장학회(이사장 전화식)는 19일 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 성주고등학교 시험장 앞에서 수험생 응원행사를 열었다.

이날 현장에는 전화식 이사장을 비롯한 장학회 이사들과 성주군의회 김종식 의장 및 군의원, 유관기관·교육 관계자 등 50여 명이 참석했다. 이들은 시험장으로 들어서는 수험생들에게 따뜻한 격려와 응원의 인사를 건네며 그동안 쌓아온 실력을 마음껏 발휘하고 좋은 결실을 거두길 기원했다.

특히 성주고 후배 학생 20여 명도 자발적으로 응원에 나서 눈길을 끌었다. 선배들의 긴장된 마음을 풀어주려는 후배들의 진심 어린 응원은 시험장 앞 분위기를 한층 훈훈하게 만들었다.

성주군별고을장학회는 매년 수능 당일 수험생 격려행사를 이어오고 있다. 올해도 시험에 앞서 지역 주요 지점에 응원 현수막을 내걸어 수험생들의 도전을 지역사회가 함께 응원하는 분위기를 조성했다.

전화식 이사장은 “긴 시간 묵묵히 준비해 온 수험생 여러분이 그동안 쌓은 실력을 마음껏 발휘하길 바란다”며 “여러분의 도전을 지역사회가 한마음으로 응원하겠다”고 말했다.

수험생을 향한 응원은 시험장 앞에서 끝나지 않는다.

장학회는 2027학년도부터 관내 초·중·고등학교를 졸업한 대학생을 대상으로 ‘대학생 등록금 지원사업’을 새롭게 추진할 계획이다. 이는 지역 학생들이 대학에 진학한 뒤에도 경제적 부담을 덜고 안정적으로 학업을 이어갈 수 있도록 지원하기 위해서다.

수능 당일 전해진 따뜻한 격려에 이어 대학 등록금 지원까지, 성주군의 미래 인재를 향한 응원이 일회성 행사에 그치지 않고 지속적인 교육 지원으로 이어질지 기대를 모으고 있다.