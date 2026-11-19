"미중러 정상회담 열려, 대한민국 외교 1945년 얄타회담 시절로 추락"…이게 李대통령 탓?

장동혁 국민의힘 대표가 수능 부정행위 대책, APEC-아세안 정상외교 등 정부 정책 전반에 대해 "북한 5호 담당제가 생각난다", "북한 핵 보유 인정을 바라나"라고 하는 등 이재명 대통령을 북한과 얽어 비난했다.

장 대표는 19일 당 최고위원회의 모두발언에서 "제대로 하는 게 하나도 없는 이 정권이 결국 수능까지 혼란과 위험에 빠뜨렸다"며 "'세무냥이' 사태가 터졌으니 망정이지 수능이 AI 컨닝 신기술 경연장 될 뻔했다"고 주장했다.

그러면서 "대통령은 '1억 포상금'을 대책이라고 내놨다"며 "제가 초등학교·중학교 때 북한에 대해 배우면서 많이 들었던 '5호 담당제'가 생각난다. '수능 5호 담당제'도 아니고, 문제 풀기 바쁜 수험생에게 옆자리 컨닝까지 담당하란 것이냐"고 했다.

그는 "시험 시간에 위급재난문자를 발송한다고 하는데, 수험생에게는 갑작스런 경고음이 재난이 될 것"이라며 "정부의 무능·안일·무책임한 대응으로 이번 수능이 재난이 될 판"이라고 했다.

그는 "황당한 대책들을 대통령이 직접 지시했다. 모두가 걱정하는데도 대통령이 시켰다고 수능을 밀어붙이고 있다"면서 "이재명 대통령이 바로 수능 망치는 '수능냥이'"라고 비난했다.

그는 "포항 지진 때 수능을 1주일 연기했지만 아무 혼란도 없었다"며 "돌이키기 힘든 혼란이 발생한다면 전적으로 이 정권의 책임"이라고 후속 공세를 예고했다.

▲국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

장 대표는 또 이 대통령의 중국-필리핀 순방과 관련해서도 "오늘 사상 최초의 미중러 정상회담이 열린다. 벌써부터 제2의 얄타회담이라는 우려가 나오고 있다"며 "자칭 '외교 천재' 대통령이 순방을 그렇게 많이 다녔는데, 대한민국 외교는 1945년 얄타회담 시절로 추락한 것이다. '셀카 외교'의 참담한 현주소"라고 비난했다. 미중러 3국 정상회담이 열리는 것에 대한 책임을 한국 정부에 물은 셈이어서 눈길을 끌었다.

장 대표는 이어 "이 대통령은 어제 시진핑 중국 주석과의 정상회담에서 북한 비핵화(에 대해서)는 한 마디도 꺼내지 못했다"며 "중국·러시아는 북한 편만 들고 있는데 우리 편에 서줘야 할 트럼프 미국 대통령은 이 대통령을 만나주지도 않는다. 주구장창 미북 정상회담만 얘기하면서 한국 입장에는 관심조차 없다"고 했다.

그는 "3대 초강대국이 한반도 문제를 논의하는데 정작 당사자인 우리는 의견을 내놓을 기회조차 봉쇄당했다"며 "이게 바로 이 대통령이 말했던 호갱 외교"라고 했다.

이 대통령은 전날 시진핑 주석과의 한중정상회담에 이어, 푸틴 러시아 대통령과 10여 분간 약식 회담을 진행하고, 17·18일(현지시간) 트럼프 대통령과 만찬장에서 짧게 만나 인사를 나눴다. 청와대는 "우리로서는 우리의 입장을 적절히 개진할 기회를 가졌다"고 평가했다. 일본의 경우 다카이치 총리가 중국과의 양자회담을 추진했으나 무산됐고, 트럼프 대통령과는 미중러 회담 뒤 전화 통화를 갖기로 했다.

장 대표는 그러나 더 나아가 "이 정도면 이 대통령의 목표 자체를 의심할 수밖에 없다. 국제사회의 북한 핵 보유 인정을 바라는 것인가? 북한 김정은이 군축 회담 테이블에 앉는 걸 환영하는 것인가"라며 "이야말로 대한민국 안보를 팔아넘기는 매국 외교", "한국 패싱의 결과는 심각한 안보 불안으로 이어질 것"이라고 맹비난했다. 이어 "매국 외교를 일삼는 이 대통령은 1호기에서 내려오지 말고 그냥 해외에 머물기 바란다"고까지 했다.

▲국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하며 웃음 짓고 있다. ⓒ연합뉴스

이날 국민의힘 최고위에서는 우재준 최고위원이 '조작 징계' 파문과 관련해 윤민우 윤리위원장의 비밀유지 의무 위반 등을 지적하며 소명·해임 등 절차를 밟아야 한다고 주장했으나 장 대표는 아무 응답을 하지 않았다고 우 최고위원이 기자들과 만나 밝혔다.

최보윤 당 수석대변인은 "윤리위원장에 대한 이야기는 우 최고위원만 했고, 아무런 논의가 되거나 덧붙이는 말은 없었다"고 전했다.

장 대표는 오히려 이날 모두발언에서 추경호 대구시장의 1심 무죄판결과 관련 "내부 총질과 거짓 증언을 반복해온 우리 당도 되돌아봐야 한다"며 "이재명 정권의 내란 몰이에 동조한다면 결코 용납되어서는 안 될 것"이라고 사실상 당내 친한계를 겨냥했다.