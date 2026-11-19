▲고창 데시앙 조감도 ⓒ전북개발공사

전북개발공사(사장 김대근)가 전북특별자치도 고창군 고창읍 덕산지구 2·3블록에 조성하는 '고창 데시앙'의 입주자 모집공고를 오는 20일 내고 본격적인 분양 일정에 돌입한다.

19일 전북개발공사에 따르면 '고창 데시앙'은 공사가 시행하고 태영건설 컨소시엄이 설계·시공·분양을 맡는 민간참여 공공·민영주택 사업이다.

단지는 지하 2층~지상 18층, 13개 동, 총 888세대(2블록 357세대·3블록 531세대) 규모로 건립된다.

공급 물량은 전용면적별로 ▲84㎡ 711세대 ▲104㎡ 101세대 ▲125㎡ 76세대로 구성됐다.

이 가운데 84㎡ 711세대는 공공분양으로, 104㎡와 125㎡ 177세대는 민영주택으로 각각 공급되며 분양가상한제가 적용된다.

분양 일정은 오는 27일 고창읍 덕산리 일원에 견본주택을 개관한 뒤, 한국부동산원 '청약홈'을 통해 30일 특별공급, 내달 1일 1순위, 2일 2순위 순으로 청약을 접수한다.

당첨자 발표는 내달 8일이며, 서류 접수(12월 10~14일)를 거쳐 정당계약은 내년 2월 15일부터 17일까지 사흘간 진행된다.