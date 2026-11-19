▲연천군 노인회관에서 이종석 약학박사가 관내 스마트경로당 112개소를 대상으로 비대면 건강강좌를 진행하고 있다. ⓒ연천군

경기 연천군이 관내 스마트경로당 112개소를 대상으로 비대면 건강강좌를 열고 겨울철 어르신들의 건강관리와 질병 예방을 위한 생활수칙을 안내했다.

연천군은 지난 18일 오후 1시 노인회관을 거점으로 스마트경로당 112개소를 화상으로 연결해 '어르신 건강강좌'를 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 교육은 어르신들이 일상생활에서 쉽게 실천할 수 있는 건강관리 방법을 전달하기 위해 마련됐다.

강사로 나선 연천약국 이종석 약학박사는 약 30분 동안 따뜻한 물 섭취의 효과와 주의사항을 비롯해 노년기 건강 유지에 필요한 생활습관 등을 설명했다.

특히 겨울철에는 충분한 수분 섭취와 규칙적인 생활습관을 유지하는 것이 중요하다고 강조했다. 평소와 다른 신체 이상 증상이 나타날 경우에는 자가 판단에 의존하지 말고 신속하게 의료기관을 방문해 정확한 진료를 받을 것을 당부했다.

연천군은 이번 강좌를 통해 스마트경로당을 단순한 여가·휴식 공간에서 건강정보와 교육 콘텐츠를 제공하는 생활밀착형 복지공간으로 활용한다는 방침이다.

김덕현 연천군수는 "이번 건강강좌가 어르신들이 일상에서 올바른 건강관리 방법을 익히는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "스마트경로당이 건강정보와 다양한 콘텐츠를 함께 누리는 공간으로 자리 잡을 수 있도록 어르신들의 수요에 맞춘 건강·여가 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.