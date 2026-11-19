▲박형덕 동두천시장이 19일 열린 '제11회 2026 한국 경제를 빛낸 인물·경영' 시상식에서 자연휴양관광도시 부문 수상자로 선정됐다. ⓒ동두천시

박형덕 경기 동두천시장이 산림자원과 유휴시설을 활용한 관광 기반 확충 성과를 인정받아 '2026 한국 경제를 빛낸 인물·경영' 자연휴양관광도시 부문 수상자로 선정됐다.

동두천시는 박 시장이 19일 열린 '제11회 2026 한국 경제를 빛낸 인물·경영' 시상식에서 자연휴양관광도시 부문을 수상하고, 관광산업 발전에 기여한 공로로 문화체육관광위원회 위원장 표창도 받았다고 밝혔다.

매경미디어그룹 등이 주최하는 이번 시상식은 경제·사회·문화 등 각 분야에서 변화와 혁신을 통해 성과를 거둔 기업과 기관, 경영인을 선정하는 행사다.

박 시장은 동두천의 산림자원과 장기간 활용되지 못한 유휴공간을 관광자원으로 전환하고, 자연휴양과 문화·체육시설을 연계한 체류형 관광 기반을 확대해 온 점에서 평가를 받았다.

대표적인 사업은 동두천자연휴양림과 소요별앤숲 테마파크를 중심으로 한 산림휴양시설 확충이다.

시는 올해 2월 동두천자연휴양림에 휴식시설인 '림스파'를 개장해 관광객이 이용할 수 있는 편의시설을 확대했다. 지역 상권과 연계한 배달 서비스 '숲픽'도 도입해 관광객 편의와 지역경제 활성화를 함께 추진하고 있다.

소요산 일대의 관광자원 재정비도 주요 성과로 제시됐다.

시는 10년 넘게 제대로 활용되지 못했던 옛 축산물브랜드육타운을 복합문화공간 '소요사이'로 재조성해 지난 10월 문을 열었다. 기존 유휴시설을 문화·관광 공간으로 전환해 소요산 관광권역의 활용도를 높이겠다는 구상이다.

이와 함께 소요천 생태하천 복원사업과 도심형 파크골프장, 반려동물 테마파크 조성 등 소요산 확대개발사업을 추진하며 관광시설 확충에 나서고 있다.

문화·체육 분야에서는 복합문화커뮤니티센터와 동두천 어울림센터를 개관해 시민들의 문화·여가시설을 늘렸다.

동두천 락페스티벌과 KOREA 50K 국제트레일러닝 대회, 별자리과학축제 등 지역 특성을 반영한 축제와 스포츠 행사를 통해 관광객 유치에도 힘을 쏟고 있다.

관광 접근성을 높이기 위한 교통망 개선도 추진 중이다. 시는 GTX-C 노선의 동두천 연장과 경원선 셔틀열차 운행을 추진하며 수도권 관광객의 접근성을 개선한다는 계획이다.

다만 주요 관광개발사업과 교통망 확충 계획은 추진 단계에 있는 만큼 향후 사업 진행 상황과 실제 관광객 유입, 지역경제 파급효과 등이 관광도시 조성의 성과를 가늠할 기준이 될 전망이다.

박형덕 동두천시장은 "동두천의 풍부한 자연환경과 관광자원을 활용해 추진해 온 노력이 좋은 평가를 받게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 산림휴양과 문화·관광을 연계한 다양한 사업을 통해 머물고 즐길 수 있는 관광도시로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.