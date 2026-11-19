▲성수산 상이암 화백 ⓒ임실군

전북 임실군이 성수산의 역사·생태적 가치를 보존하고 탐방 환경을 개선하며 체류형 산림휴양 명소 조성에 속도를 내고 있다.

19일 임실군에 따르면 성수산 상이암 경내에서 자라고 있는 수령 100년 이상의 화백 1본이 지난 8월 전북특별자치도 보호수로 지정됨에 따라, 최근 보호수 표지석 설치를 완료했다.

이번에 보호수로 지정된 화백나무는 고려와 조선의 개국과 관련된 설화가 전해오고 있는 상이암 무량수전 앞마당에 자리하고 있다.

원줄기에서 9개의 가지가 균형 있게 뻗어나가는 독특한 수형을 지녀, 아홉 마리의 용이 여의주를 향해 모여드는 형상과 같다는 의미에서 지역 주민들 사이에서 '구룡쟁주형(九龍爭珠形) 화백'으로 불려 왔다.

군은 오랜 세월 상이암과 함께 해 온 화백이 보호수로 지정된 만큼 소중한 산림유산으로 보전될 수 있도록 지속적인 생육환경 및 성장관리에 나설 방침이다.

이와 함께 성수산을 찾는 등산객들에게 안전하고 쾌적한 산행 환경을 제공하기 위한 '2026년 성수산 등산로 개설사업'도 최근 준공됐다.

군은 지난 4월부터 성수산 산림레포츠 트리탑에서 구름재까지 이어지는 총 0.52km 구간을 대상으로 등산로 개설 및 정비를 추진했다.

경사가 가파르거나 보행이 불편한 구간을 중심으로 계단과 난간, 방향 안내시설 등 안전·편의시설을 대폭 확충해 탐방객의 보행 안전성을 높였다.

한득수 임실군수는 "성수산이 가진 아름다운 자연경관과 산림자원을 군의 소중한 관광자원으로 발전시켜 나갈 것"이라며 "지속적인 관심과 노력을 기울여 모두가 찾고 싶고 머물고 싶은 산림휴양 명소로 만들어 나가겠다"고 말했다.