▲전주시청

전북 전주시가 겨울철 한파에 취약한 거리 노숙인 보호에 나선다.

전주시는 이달부터 내년 3월까지 동절기 노숙인 보호대책을 추진하고 12월부터 내년 2월까지를 중점 추진 기간으로 정해 보호 활동을 강화한다고 19일 밝혔다.

시는 노숙인시설과 연계해 거리상담반을 운영하고 역, 터미널, 시장 인근 등 취약지역 주·야간 순찰과 상담을 확대할 계획이다.

한파에 노출된 노숙인에게는 응급 잠자리를 우선 제공하고 겨울철에는 이용 기간에 제한을 두지 않기로 했다.

여성 노숙인을 위한 별도 공간도 마련하며 수요가 늘어날 경우 여인숙과 고시원 등 민간 자원을 활용해 임시 잠자리, 주거비 지원을 연계할 방침이다.

아울러 무료 급식과 긴급 식량 지원체계를 점검하고 침낭, 매트, 목도리, 손난로 등 방한용품을 확보해 시설 입소를 희망하지 않는 노숙인에게도 지속적인 상담과 물품 지원을 이어갈 계획이다.

시 관계자는 "주민과 상인에게 위기 노숙인 신고 방법을 알려 주변의 작은 관심이 신속한 발견과 지원으로 이어질 수 있도록 지역사회 보호 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.