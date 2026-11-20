"국제정원박람회 개최 당위성과 '정원치유' 비전을 설명했습니다."

이홍기 거창군수는 19일 울산 신라스테이 미팅룸에서 팀 브리어클리프 국제원예생산자협회(AIPH) 사무총장을 만나서 한 말이다.

이 군수는 "거창군이 역점 추진 중인 '거창 국제정원치유박람회'의 국제적 공신력을 확보하고 국제원예생산자협회 차원의 적극적인 지지와 협력을 이끌어내기 위해 마련됐다"고 밝혔다.

▲이홍기 거창군수(오른쪽 네번째)가 AIPH 사무총장과 공식 면담을 가지고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ거창군

이 군수는 "수변 생태정원의 거점인 '거창창포원' 소개 동영상과 파워포인트(PPT)를 활용해 상세히 소개했다"며 "단순한 관람형 정원을 넘어 산림과 수변 자원을 연계한 '정원치유'의 차별화된 산업 비전을 제시하며 국제정원박람회 개최가 대한민국 지역 균형 발전과 글로벌 정원치유 표준 모델을 정립하는 계기가 될 것이다"고 말했다.

이 군수는 또 "거창군과 AIPH 현장 실사단은 거창창포원의 국제정원박람회 개최 역량과 준비 현황에 대해 심도 있는 의견을 나눴다"면서 "향후 AIPH 현장 실사단의 공식적인 현지 실사 일정 조율과 국제행사 승인을 위한 실무 협력을 지속해 나가기로 뜻을 모았다"고 덧붙였다.

그러면서 "국제정원박람회 기본계획 고도화·정부 국제행사 심사 대응·국제원예생산자협회 현지 실사 준비 등을 위한 본격적인 국제행사 유치 절차에 박차를 가할 계획이다"고 의미를 부여했다.

이홍기 군수는 "이번 면담은 거창군만의 독창적인 정원치유 콘텐츠와 국제박람회 개최 역량을 국제사회에 각인시킨 중요한 분수령이 됐다"고 하면서 "국제원예생산자협회와의 긴밀한 파트너십을 바탕으로 국제행사 승인을 차질 없이 이끌어내 거창을 세계적인 정원치유 도시로 도약시키겠다"고 강조했다.