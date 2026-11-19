이번엔 속도(<SPEED>)다. 속도는 "분명히 현대문명의 가장 중요한 관심사" 중 하나다. 더불어 속도는 "현대를 정의하는 하나의 특징"이다.

한 번쯤 속도를 조절하고 싶었다. 평생을 '빨리 빨리' 문화 속에서 살아왔기에, 그것도 '세계발달사를 꿰뚫는 통계분석의 대가' 바츨라프 스밀의 저서라기에 매달렸다.

제대로 이해했는지, 어쩌면 읽었는지조차도 모르겠다. 접근은 쉽지 않다. 저자의 설명으로 위무한다.

"이 책 역시 숫자로 가득하다. 이 거침없는 정량적 접근법은 인기가 없을지도 모르지만, 세계와 그것을 지배하는 속도를 제대로 이해하려면 꼭 필요하다. 소망에 기댄 사고방식과 사실을 토대로 하지 않은 판단과 예측을 타파하는 데 이보다 나은 방법은 없다."

그래, 온통 숫자투성이다. 속도와 관련된 거대사의 모든 통계는 여기에 쌓여있다. 그래서 자칫 개별적 속도와 숫자에 매몰되어서는 안 된다. 그럴 필요는 없다. 큰 흐름으로 성큼성큼 읽으면 된다. 손에 잡히는 사례로 요약한다.

자동차의 내연기관이 등장하면서 도로에서의 속도는 바뀌기 시작했다. 자동차는 1902년에 시속 100km에 도달했다. 벤츠가 1885년 휘발유로 움직이는 마차처럼 생긴 작고 느린 자동차를 내놓은 지 불과 17년 만이었다. 속도는 인간에게 유익하기만 할까.

"모든 바람직한 성취에는 이면이 있으며, 엄밀한 의미의 속도를 이야기할 때 현재 교통사고만큼 세계적으로 가장 큰 속도 관련 손실-생명, 건강, 재산-을 가져오는 것은 없다. 부작용으로 해마다 100만 명 이상씩 죽는 처방약이 있다면, 우리는 과연 계속 사용할까?"

물리학적 설명이 필요하다. "충돌의 원인을 명확히 파악하기란 어렵지만, 논란의 여지가 없는 것이 세 가지 있다. 속도가 올라갈수록 제동 거리는 더 길어지고, 충돌 위험도 더 커지고(제한 속도가 있는 명백한 이유다), 기초 물리학을 부정할 수 없으므로 주행 속도가 올라갈수록 충돌 속도도 높아짐으로써 더 심각한 부상을 입는다." 그러나 부유한 세계는 결코 속도에의 꿈을 내버리지 않을 것이다.

그래서 속도에 대해 인문학적 사유를 가해야 할 이유는 분명해진다.

"우리의 최대 목표가 더욱 강렬하게 가속하는 사회를 만드는 것이어야 할까? 나는 속도를 추구하는 현 상황에서 더 무턱대고 속도 증가를 반복하는 일을 추구하는 대신 사려 깊은 증가, 사려 깊은 제한, 정당화할 수 있는 후퇴의 조합을 추구해야 한다고 주장하련다."