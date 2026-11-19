청렴행정의 출발점은 공직자의 청렴의지라 할 수 있다. 청렴행정이 일상의 현장에서 어떻게 구현되느냐는 외부인들의 청렴도 평가를 통해 알 수 있다.

외부인 청렴도 평가는 행정서비스를 직접 경험하는 외부인의 눈과 귀를 통해 실제 업무 과정에서 부패나 불공정이 발생하지 않는지 확인할 수 있다는 점에서 중요한 잣대로 분류된다.

그렇다면 외부인들이 느끼는 익산시 행정의 청렴도는 어느 수준일까?

▲익산시의 '2026년 내외부 청렴의식 조사'에 나선 결과에 따르면 '청렴도 전반 평가' 등 8개 문항별 전체 평균은 100점 만점에 93.9점으로 나타났다. ⓒ익산시

익산시 감사위원회가 지난 6월 22일부터 30일까지 8일 동안 전문기관에 의뢰해 외부인 601명을 대상으로 유선전화와 이메일 방식으로 '2026년 내외부 청렴의식 조사'에 나선 결과에 따르면 '청렴도 전반 평가' 등 8개 문항별 전체 평균은 100점 만점에 93.9점으로 나타났다.

일반적인 성적 평가기준으로 볼 때 익산시 공직자를 바라보는 '외부인들의 청렴인식'은 A학점을 받은 셈이다.

가장 높은 점수를 받은 '권한남용 부당요구처분'은 95.9점을 기록했다. 그만큼 익산시 행정에서 권한을 남용한 부당요구는 거의 없다는 반증이다.

'직무정보 이용 사적 이익'이나 '법령상 절차·기준 위반' 등의 문항도 각각 95점대의 높은 점수를 받았다.

자신의 업무를 통해 얻은 정보를 사적으로 이용하거나 법령상 기준을 위반하는 행위가 거의 없다는 일반인들의 긍정적 평가를 담은 대목으로 해석된다.

'청렴도 전반 평가' 항목의 경우 90.8점을 기록했지만 다른 문항과 비교할 때 상대적으로 낮다는 점에서 고민해볼 지점이란 분석이다.

익산시 감사위원회는 "권한남용이나 절차위반, 사적이익은 청렴의식 조사의 상위권인 반면에 청렴도 전반 평가와 만족도, 소극행정이 하위권으로 파악됐다"며 "처리기준을 알기 어렵고 설명이 부족한데서 오는 불신이 배경"이라고 분석했다.

담당 업무별 환산점수는 '세금 납부'가 74.1점으로 가장 낮았다. 전체 평균(93.8점)에 비해 무려 19.7점이나 떨어졌는데 응답자가 10명이라는 표본을 감안해 부서별 결과와 함께 해석할 필요가 있다는 지적이다.

'인허가' 업무도 전체 평균에 비해 8.7점이나 낮은 85.1점으로 집계됐다.

자료는 특히 "소극행정, 보조금 처리절차, 인허가 처리기준별로 평균 대비 낮은 부서가 10개에 달한다"며 "취약분야로 소극행정·지연문제를 응답한 것으로 보인다"고 분석했다.

무기명 자율응답 조사(273명)로 진행된 '내부체감도'에서는 '부패신고제도 정착'에 대한 부정적 답변이 20.5%로 가장 높았고 '고위직 간부의 반부패 관심 노력' 13.2%, '기관의 반부패 노력 수립 시행' 12.1% 등의 부정적 답변이 나왔다.

4개 항목별로 긍정적 답변이 53~70%인 반면에 부정적 응답은 20~6%로 낮았지만 문항별로 10% 이상의 부정적 답변이 여전히 존재한다는 점에서 돌아볼 대목이 있다는 해석이다.

보완이 필요한 분야로는 '간부 솔선수범 리더십(63.0%)'과 갑질 근절·조직문화 개선(33.7%)', '세대공감 소통(26.7%)' 등으로 나타났다.

간부들이 누구보다 솔선해서 청렴한 행정과 갑질 근절에 적극 나서야 할 것이라는 외부인의 시선을 담아낸 통계로 해석된다.