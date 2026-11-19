▲‘제19회 정읍 구절초 꽃축제’ 기간 정읍 구절초 지방정원을 찾은 방문객들이 솔숲 아래 활짝 핀 구절초 사이를 거닐며 가을 풍경을 즐기고 있다. ⓒ정읍시

올해 열린 '제19회 정읍 구절초 꽃축제'가 지난해보다 기간이 이틀 줄었음에도 방문객은 31%, 판매장 매출은 25% 각각 증가한 것으로 나타났다.

19일 정읍시에 따르면 전날 시청 단풍회의실에서 구절초축제추진위원회 평가보고회를 열고 운영 성과 분석 및 내년 제20회 축제를 위한 13개 개선과제를 확정했다.

지난달 8일부터 18일까지 11일간 열린 축제에는 20만4000여 명(전후 2주 포함 시 33만여 명)이 다녀갔다.

판매장 총매출은 9억2000여만 원(일평균 47% 증가), 입장료 등 세외수입은 4억 6000여만 원(43.8% 증가)을 기록했다.

특히 다회용기 전면 도입으로 10월 오·폐수 처리량이 전년 대비 200톤(15.1%) 감소해 1인당 발생량을 약 35% 줄이는 성과를 냈다.

위원회는 내년부터 ▲경사지 이동 편의 개선 ▲푸드트럭 확대 ▲꽃열차 운영 정비 등을 추진하고, 불시 평가로 선정한 우수 판매업체 10곳에 입점심사 가점과 부스 선택 우선권을 부여하기로 했다.

이학수 정읍시장은 "올해 축제를 면밀히 분석해 내년 제20회 축제를 한 단계 더 발전시키겠다"며 "구절초 지방정원이 축제 기간뿐 아니라 연중 찾고 싶은 정원이 되도록 하겠다"고 말했다.